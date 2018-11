«Las fantasías sexuales nunca ocurrirán: solo están en tu cabeza» La sexóloga Valèrie Tasso resuelve dudas sobre aquellos falsos mitos que giran alrededor del sexo y de lo «fantasmas» que pueden llegar a ser las mentes de las personas ALEJANDRA GONZÁLEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 16:22

Ni las mujeres fantasean solo con historias románticas, ni los hombre solo tienen deseos primarios, sin estar muy elaborados. Existen muchos mitos sobre las fantasías sexuales o eróticas, comenzando por su definición: no es lo mismo que deseo. Lo primero queda en el pensamiento; lo segundo puede llegar a realizarse.

La sexóloga Valèrie Tasso habla sobre los pensamientos falsos que se tienen preconcebidos, así como si realmente un pensamiento sexual puede definir la personalidad de alguien.

-¿Tener una fantasía sexual concreta puede definir la personalidad de una persona?

No creo que pueda ser definitorio para establecer los rasgos de personalidad. Quizá, eso sí, ayude a ver el grado de creatividad que una persona tiene, según si su fantasía es más o menos sofisticada…

Esta idea también es compartida por otra experta, Lorena Berdún, quien afirma que «jamás he creído que el lugar de la fantasía o el tipo de fantasía signifiquen algo en concreto... En mi opinión la fantasía sexual es un «modo juego» que trasciende el significado concreto de lo que estás pensando.

-¿Es lo mismo fantasía que deseo sexual?

Son dos conceptos completamente diferentes. El deseo responde a una pregunta concreta: ¿qué quiero? La fantasía, sin embargo, responde a otra: ¿qué soy capaz de imaginarme? Ambos conceptos están en el imaginario erótico del ser humano, se nutren, se retroalimentan, pero mientras el deseo puede, a poco que se den las circunstancias, llevar al acto, la fantasía se quedará en el imaginario erótico. Confundir ambos términos o hacer creer a la gente que los conceptos son lo mismo puede tener ciertas consecuencias: temer lo que somos capaces de imaginar, temernos a nosotros mismos en definitiva.

-¿No tener fantasías sexuales es sinónimo de ser «soso/a en la cama»?

Te diría que no hay personas sin fantasías sexuales. Todos, en mayor o menor medida, tenemos fantasías, porque es el «abono» de nuestro deseo. Todos imaginamos cosas a nivel sexual. Pero hay personas que prefieren rechazar sus fantasías porque piensan que lo que son capaces de imaginar/inventar, es lo que realmente quieren hacer.

-¿Puede surgir o avivarse la fantasía o el deseo sexual para salir de la monotonía?

No es que se pueda, es que se debe avivar la fantasía erótica para alimentar el deseo y, así, salir de la monotonía. Cojo un ejemplo: imaginemos que el deseo es un árbol precioso. La fantasía sería sus raíces más profundas en la tierra. Si no se riega el árbol, tarde o temprano, éste se irá muriendo… Tarde o temprano, tendremos que darle de beber para que no se pudra… Pasa muy a menudo en parejas de largo recorrido, que han entrado en cierta rutina. En terapia sexológica, trabajamos mucho las fantasías para que vuelva a despertarse el deseo.

-¿Por qué algunas personas tienen la necesidad de hacer tríos u orgías? ¿Es por mero placer o hay algo más?

Depende de cada persona y de su escala de valores. Hay personas que quieren experimentar, y otras que sólo fantasean sobre hacer tríos u orgías. Eso es importante entenderlo. Lo que soy capaz de fantasear es absolutamente personal e intransferible.

Falsos mitos sobre las fantasías sexuales

— Las fantasías eróticas se realizan.

— Las mujeres fantasean con cosas románticas (es absolutamente falso).

— Los hombres fantasean con cosas fuertes.

— Los hombres no tienen fantasías eróticas muy elaboradas. Son muy primarios (es absolutamente falso).

— Si tengo fantasías raras es que soy un/a guarro/guarra (absolutamente falso). La fantasía erótica es una válvula de escape al juicio moral. Como nadie me va a juzgar, puedo fantasear con lo que quiera ¿Verdad que si fantaseo con matar a un compañero de trabajo porque me cae fatal –nos ha pasado a todxs- no me convierte en un asesino? Pues pasa lo mismo con la fantasía erótica.