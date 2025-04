La familia vasca que lleva 300 días recorriendo el mundo: «Ahora podemos vivir así, mañana no se sabe»

Vivir viajando. Este probablemente sea el sueño de muchas personas, sin embargo, en la mayoría de ocasiones se queda en eso, en un sueño. En ... el caso de Enara Hurtado y Álex García, un matrimonio de Sodupe, se hizo realidad hace más de diez años, en concreto cuando nació Alba, su primera hija. Fue entonces cuando decidieron poner en marcha la que se ha convertido en la mayor aventura de sus vidas: recorrer el mundo juntos. La familia creció con la llegada de sus otros dos niños: Arane, de nueve años y Ander de dos.

Bruselas, Ámsterdam, Londres, Roma, Los Ángeles, el Caribe, Estambul... Esta familia de cinco cuenta con una larga lista de países y experiencias que comparten con sus seguidores en su perfil de Instagram (@cincosintimon). «Veíamos por redes a gente que vive de esta manera y pensamos, ¿por qué nosotros no?». De esta forma lograron el impulso que necesitaban y se lanzaron a conocer mundo. «Ahora podemos vivir de esta manera, mañana no se sabe», cuenta Enara desde el aeropuerto de Indonesia a punto de poner rumbo a China.

Entre sus primeros viajes, cuando todavía eran solo tres, recuerda las navidades en Bruselas y Ámsterdam. «Nos compramos un carro-tienda y cuando ya nos pareció poco práctico, con la llegada de nuestra segunda hija, lo cambiamos por una caravana», relata. La aventura continuó y en 2019 cruzaron el charco para visitar Estados Unidos. Uno de los golpes más duros llegó unos años después, cuando en 2021 perdieron a su bebé, Alain. «No pudo quedarse con nosotros, pero le llevamos en nuestros corazones».

Consiguieron salir adelante, con más fuerza y ganas de continuar con este estilo de vida tan particular. En cuanto a la manera de costear los viajes y el resto de gastos, «siempre ha salido de nuestros bolsillos», apuntan. Enara es traductora médica desde hace más de dos décadas «y me permite trabajar desde cualquier parte», indica. Álex, por su parte, se hizo cargo de los pequeños durante los primeros años y después montó una empresa de mantenimiento del hogar. «Sabemos que la parte económica es un handicap, pero ahora existen más posibilidades para trabajar en remoto». Al no contar actualmente con una residencia fija, Alba y Arane también estudian a distancia. «Desde el cole nos pasan material y ellas lo hacen online».

Tras visitar numerosos rincones del mundo, el cuerpo les pedía más y en 2024 decidieron dejarlo todo y comprar un billete sin fecha de vuelta. Comenzaron en junio y este próximo lunes llegan a los 300 días viajando. Hasta la fecha han pasado, entre otros lugares, por Singapur, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Vietnam o Indonesia. Aunque efectivamente no tienen una fecha exacta para volver a casa, creen que harán un parón a finales de verano. «Después sí nos planteamos seguir viajando, pero de otra manera. Igual haciendo estancias más largas en cada lugar».

Ampliar

Sobre cómo es viajar con niños, estos padres vizcaínos aseguran que «en casa también tienes que estar presente y atenderles. Viajando es más fácil porque hay otros estímulos y posibilidades de aprender», dicen. Eso sí, de vez en cuando sus hijas echan de menos a los amigos y también surgen esas ganas de volver a casa. «Lo bueno es que hemos encontrado el equilibrio gracias a los encuentros de familias viajeras. Las niñas han conocido a gente de su edad, han intercambiado experiencias y eso les ha dado un chute de energía».

En este tiempo han vivido de todo. Desde una pequeña intervención en un hospital de Malasia para quitarle a Álex un quiste, nadar con tiburones en las Islas Perhentian, una Nochebuena en las playas paradisíacas de Phu Quoc (con regalos de Olentzero incluidos) e incluso se dejaron los pasaportes olvidados en un autobús en Corea del Sur. «Por suerte los localizamos en cuestión de horas. Se quedó todo en una anécdota». Y para aquellos que se están planteando dar un giro de 180 grados a sus vidas y seguir los pasos de esta familia, ellos les recomiendan dar el salto. «Lo más difícil es tomar la decisión, pero nunca te vas a arrepentir. Es un regalo para toda la vida».