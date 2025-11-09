Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

«Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»

La joven barcelonesa, popular «misionera digital», ha pasado de estar enganchada a 'Sexo en Nueva York' a ir a la iglesia a diario

Yolanda Veiga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 21:34

Comenta

Las fotos del bautizo de Carla Restoy (Barcelona, 29 años) no son las primeras del álbum. «Vengo de una familia atea y soy conversa. Me ... bauticé a los 17 años», cuenta esta «misionera digital». Le gusta más este término que el de influencer religiosa porque no gana dinero con la prédica en Instagram.

