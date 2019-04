El falso mito de las vitaminas del zumo de naranja ¿Cuánto duran las vitaminas de esta fruta una vez exprimida? ¿Qué hay de cierto en la advertencia de tantas madres que se empeñan en que se beba al momento para que sea más saludable? ALMUDENA NOGUÉS Martes, 9 abril 2019, 07:05

El que no haya tenido que escuchar la recurrente advertencia en algún momento de su infancia, que tire la primera piedra. Y es que la orden -emitida en tono autoritario y con una seguridad aplastante que hacía que uno ni se plantease su veracidad- hizo que varias generaciones pasasen su infancia apresurándose en beberse el zumo de naranja. «Corre que se le van las vitaminas». Seguro que a más de uno les suena familiar. Pero la pregunta es, ¿qué hay de cierto en dicha afirmación categórica? ¿Realidad o mero mito?

Como ocurre con casi todos los bulos no se sabe quién fue el que contribuyó a alimentar la leyenda pero hoy día y gracia a diversos estudios hemos podido descubrir que a los zumos de naranja no sólo no se les va la vitamina C nada más exprimirlos si no que tienen que pasar horas en condiciones extremas para que esta desaparezca. La conclusión la rubrican un grupo de 22 científicos que publicaron en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética un informe clarificador: «Existe la falsa creencia de que la vitamina C del zumo casero es poco estable, cuando solo condiciones extremas (como podría ser calentarlo a 120ºC) disminuyen de forma considerable dicha vitamina, que se conserva perfectamente en la bebida hasta 12 horas después, aunque el sabor puede volverse mas amargo».

Una conclusión que no deja lugar a dudas: nos hemos criado conviviendo con una mentira. Una especie de 'que viene el lobo' alimentario sin base científica que lo sustente. El propio Alberto Chicote en su programa 'Mitos de los alimentos', acudió en 2016 a un laboratorio dispuesto a llegar al fondo de esta creencia popular, arraigada en muchas familias españolas. Su objetivo era analizar la cantidad de vitamina C de un zumo de naranja recién exprimido y su evolución al cabo de tres, seis y doce horas. Los resultados fueron esclarecedores: la cantidad de vitamina C se mantuvo inamovible pese al avance de las manecillas del reloj. Siendo la misma proporción que cuando la naranja fue exprimida.

¿De dónde surge este rumor? Probablemente, como advierten desde Consumer, de una verdad mal explicada. «La vitamina C (o ácido ascórbico) se oxida con rapidez en contacto con el aire y se transforma en otra sustancia llamada ácido dehidroascórbico. Sin embargo, esta nueva sustancia mantiene las propiedades de la vitamina C. ¿Durante cuánto tiempo? ¡Alrededor de medio día! Según explican varios especialistas en nutrición en una completa revisión científica, esta vitamina se conserva perfectamente en el zumo durante 12 horas», subrayan desde la citada publicacion.

La próxima vez que te pongan por delante un zumo de naranja, pues, ¡tomalo sin prisas!