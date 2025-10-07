Al menos un fallecido y 200 personas siguen atrapadas por la tormenta de nieve en el Everest Los servicios de emergencia han logrado rescatar desde el domingo a 350 alpinistas

L. O. Martes, 7 de octubre 2025, 10:01 Comenta Compartir

Al menos una persona ha muerto y unas doscientas siguen atrapadas en el lado tibetano del monte Everest, la montaña más alta del planeta, debido a una tormenta de nieve que ha azotado la zona en los últimos días y que ha provocado más de 70 muertes en Nepal e India.

Las autoridades han informado de la muerte de una persona en Laohugou, provincia de Qinghai, por hipotermia y mal de altura tras verse sorprendida «por una ventisca súbita». La Policía ha explicado que la continua nevada ha dificultado la operación de rescate en Laohugou, una zona con un altitud media de más de 4.000 metros.

Según las últimas informaciones de los medios locales, unas 200 personas continúan atrapadas en el Everest, mientras que otras 137 han podido ser rescatadas en las últimas 24 horas tras el envío de más de 300 trabajadores de los servicios de emergencia con dos drones, según informa la televisión pública china CCTV.

Por su parte, las autoridades del condado de Tingri, en el Tíbet, ha informado de la movilización de cientos de rescatistas y vecinos de la zona para retirar la nieve que impedía el acceso a los alpinistas, atrapados a más de 4.900 metros de altitud. Según informa Reuters, se ha establecido contacto con las doscientas personas atrapadas y se espera que todas ellas puedan ser rescatadas a lo largo de este martes.

Las ventiscas comenzaron el viernes y se mantuvieron hasta el sábado, cuando se suspendió el acceso. Ya era tarde pues muchas expediciones estaban varadas en la zona conocida como el escalón Hilary. Se trata de un punto ubicado a un paso de la cima del Everest, famoso por las enormes colas de personas que se forman.

Algunos de los sorprendidos por las nieves lograron descender y ser rescatados. Desde el domingo, en total, 350 personas han sido rescatadas y guiadas a un lugar seguro.