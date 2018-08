Fallece a los 73 años el chef francés Robuchon, número uno en estrellas Michelin El cocinero, que fue homenajeado en 2005 en el congreso Gastronomika en Donostia, ha muerto como consecuencia de un cáncer AMAIA CHICO Lunes, 6 agosto 2018, 13:33

El mundo de la gastronomia está de luto. El prestigioso chef francés Joël Robuchon, el cocinero con más estrellas de la guía Michelin del mundo (32), ha muerto este lunes en la ciudad suiza de Ginebra a los 73 años como consecuencia de un cáncer.

Joël Robuchon, que desde los años 90 tenía una fuerte relación con España, donde poseía una casa cerca de Alicante y había participado en el programa 'MasterChef', había sido operado hace un año de un tumor en el páncreas.

Nació en 1945 en el seno de una familia humide de Poitiers. Estudió en un seminario hasta que, con 15 años, empezó a trabajar como aprendiz de cocinero.

Joël Robuchon recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, como el título de mejor cocinero del siglo por Gault & Millau, en 1990, que se sumó a las 32 estrellas Michelin que recogió por platos como su puré de patatas o tarta de trufas. Fue reconocido como el «chef del siglo» por la guía de cocina 'Gault et Millau' en 1990. Poseía restaurantes en París, Mónaco, Hong Kong, Las Vegas, Tokio y Bangkok. Era considerado como uno de los padres de la nueva cocina internacional.

Homenajeado en Gastronomika

«La cocina es libertad y hoy somos más libres que nunca». El gran cocinero del siglo XX dejó su impronta en 2005 en el congreso Gastronomika que este octubre cumple su 20 aniversario en San Sebastián. Joël Robuchonrecibió el homenaje de las 'estrellas' de la cocina autóctonas, fue agasajado con el Premio Lo mejor de la Gastronomía de esa edición y protagonizó un diálogo con Ferrán Adriá, y con Martin Berasategui como animador, sobre la gastronomía de ese momento, y sobre el futuro que cada uno proyectaba al arte en el que los tres han sido y son grandes maestros.

Martin Berasategui, Ferrán Adriá y Jöel Robuchon, en el congreso Gastronomika de 2005 en San Sebastián. / Usoz

«Joël Robuchon ha sido el gran maestro de una generación, una mezcla entre Velázquez y Picasso», le comparó en aquella conversación Adriá, considerado su sucesor en el siglo XXI.

Joël Robuchon «suponía la perfección en la cocina y, ademas, el toque de genio indispensable para ser único. A los 50 años se retiró de la teórica primera fila pero ahora en sus bistrots de París sigue dando una cocina única», ilustraba el chef catalán.

Adriá agradeció a Joël Robuchon «que fuera valiente al apostar por mí. Le he visto defenderme en Tokio, Nueva York o París, y en su momento no era fácil. Es un caballero», le alabó. El chef francés compartió su experiencia vital, elogió la gastronomía española, aunque prefería «hablar de cocineros y no de cocina por nacionalidades», y subrayó que los cocineros eran entonces y son ahora «más libres que nunca, y eso da la mejor garantía para el futuro de la cocina.