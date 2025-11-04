Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona en la que ocurrió el accidente en el que falleció el joven Brais Pampín.

Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»

El joven, de 24 años falleció en accidente de moto este lunes

A. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:18

Un profundo sentimiento de tristeza y luto embarga al fútbol vasco tras conocerse que el fallecido este lunes en un accidente de tráfico en Lemoiz era Brais Pampín, un joven de 24 años que murió tras sufrir una caída con su moto en la carretera BI-3152, en el término municipal de Lemoiz cuando circulaba hacia Bakio.

Pampín, quien dedicó una parte significativa de su vida al fútbol, sufrió el accidente mortal pasadas las 17:30 horas. Las causas exactas del siniestro aún están siendo investigadas. A pesar de los esfuerzos de los recursos de Osakidetza que se desplazaron al lugar, no se pudo hacer nada por salvar la vida del motorista.

El recuerdo al joven futbolista

Tras conocerse la noticia, varios de los equipos en los que Pampín militó en el pasado han hecho llegar mensajes de condolencia a sus familiares. Así, la Sociedad Deportiva Leioa ha lamentado profundamente la pérdida. El club recordó en un post publicado en la red social 'X' (Twitter) que Brais Pampín formó parte de los juveniles del equipo hace seis temporadas. El mensaje oficial de la entidad reza: «Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Goian bego».

La SD Indautxu también se sumó a las muestras de dolor. Este club bilbaíno recordó al joven futbolista, quien pasó por sus filas durante las categorías infantil y cadete. A través de su perfil de Instagram, la SD Indautxu ha destacado: «Queremos enviar toda nuestra fuerza y cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros».

Además de estos dos clubes, Pampín también disputó la liga vasca en la categoría cadete con el Santutxu F. C., club que también ha publicado un mensaje con sus conolencias: «Un abrazo muy grande para su familia y allegados. Goian bego». Las condolencias y el cariño de los excompañeros y las instituciones deportivas subrayan la huella que Brais Pampín dejó en el fútbol base vasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  2. 2 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  3. 3 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  4. 4

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  5. 5 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  6. 6 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  7. 7

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  8. 8 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  9. 9 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  10. 10 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»

Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza»