Fallece en accidente de moto un joven exfutbolista vasco que deja a sus clubes consternados: «Qué tristeza» El joven, de 24 años falleció en accidente de moto este lunes

Zona en la que ocurrió el accidente en el que falleció el joven Brais Pampín.

A. L. Martes, 4 de noviembre 2025, 19:18 Compartir

Un profundo sentimiento de tristeza y luto embarga al fútbol vasco tras conocerse que el fallecido este lunes en un accidente de tráfico en Lemoiz era Brais Pampín, un joven de 24 años que murió tras sufrir una caída con su moto en la carretera BI-3152, en el término municipal de Lemoiz cuando circulaba hacia Bakio.

Pampín, quien dedicó una parte significativa de su vida al fútbol, sufrió el accidente mortal pasadas las 17:30 horas. Las causas exactas del siniestro aún están siendo investigadas. A pesar de los esfuerzos de los recursos de Osakidetza que se desplazaron al lugar, no se pudo hacer nada por salvar la vida del motorista.

El recuerdo al joven futbolista

Tras conocerse la noticia, varios de los equipos en los que Pampín militó en el pasado han hecho llegar mensajes de condolencia a sus familiares. Así, la Sociedad Deportiva Leioa ha lamentado profundamente la pérdida. El club recordó en un post publicado en la red social 'X' (Twitter) que Brais Pampín formó parte de los juveniles del equipo hace seis temporadas. El mensaje oficial de la entidad reza: «Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Goian bego».

La SD Indautxu también se sumó a las muestras de dolor. Este club bilbaíno recordó al joven futbolista, quien pasó por sus filas durante las categorías infantil y cadete. A través de su perfil de Instagram, la SD Indautxu ha destacado: «Queremos enviar toda nuestra fuerza y cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros».

El Santutxu F.C. quiere expresar su tristeza por el reciente fallecimiento en un trágico accidente de nuestro ex-jugador en categoría cadete, Brais Pampín.



Un abrazo muy grande para su familia y allegados.



Goian Bego pic.twitter.com/jacVCEbEE9 — SantutxuFC (@SantutxuFC) November 4, 2025

Además de estos dos clubes, Pampín también disputó la liga vasca en la categoría cadete con el Santutxu F. C., club que también ha publicado un mensaje con sus conolencias: «Un abrazo muy grande para su familia y allegados. Goian bego». Las condolencias y el cariño de los excompañeros y las instituciones deportivas subrayan la huella que Brais Pampín dejó en el fútbol base vasco.