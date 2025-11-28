La fábrica de helados que deja de fabricar el sandwich de nata y se pasa al Ferrero Rocher tras 60 años de historia Grupo Ferrero transformará su planta de Alzira en un hub tecnológico de helados tras invertir 140 millones de euros

Del sandwich de nata, el almendrado y las barras de helado al corte a fabricar productos de la marca Ferrero. Este es el nuevo rumbo que tomará la fábrica Ice Cream Factory Comaker de Alzira (Valencia) tras la decisión del Grupo Ferrero y por la que dejará de desarrollar helados de marca blanca y para terceros a partir de 2026 en sus instalaciones, que hasta ahora proveían a cadenas como Consum o Masymas y que incluso llegó a fabricar productos para Mercadona.

Un cambio de ruta que responde al objetivo de convertir la fábrica de ICFC de Alzira, con más de sesenta años de historia, en su hub tecnológico europeo para el desarrollo de helados y que contará con una inversión de 140 millones de euros, según ha avanzado la compañía esta misma semana.

Con este movimiento, Grupo Ferrero busca posicionar a la Comunitat Valenciana como un territorio clave dentro de sus planes de crecimiento en esta categoría, explica en un comunicado.

La planta ICFC, adquirida por Ferrero en 2021, está integrada en el ecosistema global del grupo y asumirá «un papel fundamental» en el desarrollo y expansión de su cartera de helados en toda Europa. Esta decisión forma parte de un plan a largo plazo diseñado para consolidar el crecimiento de la compañía en este segmento, aprovechando el potencial industrial y humano de la Comunitat Valenciana.

Ferrero ha aprobado una inversión de 140 millones como parte de un ciclo de modernización centrado en mejoras tecnológicas e industriales en la planta. El grupo ampliará la capacidad de las instalaciones, modernizará los procesos e implantará nuevas tecnologías para mejorar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de la producción.

El plan de transformación incluye la instalación de nuevas líneas de producción antes de 2030 y el desarrollo de nuevos productos de marca propia. Todas estas innovaciones se fabricarán en Alzira y se distribuirán en toda Europa, «reforzando el papel de la planta como motor de la expansión del negocio de helados de Ferrero».

Para hacer posible esta fase y optimizar la capacidad de producción, la empresa dejará de fabricar definitivamente marcas de distribución ('private labels') en Alzira a finales de 2026. Se mantendrá todo el suministro regular de productos y se respetarán los acuerdos existentes.

La decisión de cesar las actividades de producción de marca de distribución se aplica exclusivamente a la planta de Alzira, remarcan desde el grupo. Además, garantizan que el resto de sus centros de producción continuarán sus operaciones actuales «sin ningún cambio».

Ferrero promete que no habrá despidos en Valencia

Ferrero asegura que garantiza la continuidad laboral de todos los empleados a lo largo del proceso, tanto en funciones de oficina como de producción, y que algunos de ellos podrán asumir nuevas responsabilidades dentro de la estructura renovada. La compañía promete implementar programas de capacitación y brindar apoyo para facilitar la adaptación a estos nuevos roles.

«La elección de Alzira como sede de nuestro hub tecnológico europeo del helado es una clara muestra del valor estratégico de la Comunitat Valenciana en los planes de expansión continental del grupo. Esta inversión no es solo una apuesta por la innovación tecnológica, sino también un compromiso firme con la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la Ribera Alta. Con estos esfuerzos, transformaremos esta planta en un centro de excelencia que demostrará el liderazgo industrial y la calidad de España en toda Europa», manifiesta Franco Martino, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ice Cream Factory Comaker (ICFC), perteneciente a Grupo Ferrero.