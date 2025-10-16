Expertos piden ajustar horarios escolares para mejorar el sueño de los jóvenes

El sueño está directamente ligado a la esperanza de vida. Dormir lo necesario la alarga, sostienen los médicos. Pero una parte nada desdeñable de ... la población, incluyendo a los escolares, no lo cumple. Y el descanso es esencial para su desarrollo cognitivo, físico y mental. En España cuatro de cada diez adolescentes y un tercio de los menores de 5 años sufren insomnio. El 52% de los chavales van a clase con menos de 8 horas de descanso. Y un 15% toma las pastillas de sus padres para dormir.

Frente a estos preocupantes datos, expertos reclamaron ayer en Vitoria ajustar horarios lectivos, aumentar el ejercicio físico y fomentar la exposición a la luz solar, entre otras medidas. En concreto, plantearon diez propuestas en la jornada 'Sueño y aprendizaje: por unos horarios escolares saludables' organizada por la Alianza por el Sueño. Profesionales sanitarios y de otros ámbitos presentaron una «hoja de ruta» elaborada por la Alianza por el Sueño junto con el Grupo Pediátrico de la Sociedad Española de Sueño, el Comité de Sueño y Cronobiología de la Asociación Española de Pediatría y la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño.

Entre las propuestas figura organizar el inicio y final de la jornada escolar según el cronotipo mayoritario en cada etapa escolar; introducir descansos de 3 a 10 minutos tras cada 45 minutos de actividad académica; o favorecer la realización de ejercicios en horario de media mañana evitando los lunes y las jornadas tras festivos.