Expertos piden ajustar horarios escolares para mejorar el sueño de los jóvenes

Proponen a los colegios medidas como cambiar horas y fechas de exámenes, hacer pausas o la exposición al sol en un congreso en Vitoria

Saioa Echeazarra

vitoria.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El sueño está directamente ligado a la esperanza de vida. Dormir lo necesario la alarga, sostienen los médicos. Pero una parte nada desdeñable de ... la población, incluyendo a los escolares, no lo cumple. Y el descanso es esencial para su desarrollo cognitivo, físico y mental. En España cuatro de cada diez adolescentes y un tercio de los menores de 5 años sufren insomnio. El 52% de los chavales van a clase con menos de 8 horas de descanso. Y un 15% toma las pastillas de sus padres para dormir.

