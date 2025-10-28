El experto en longevidad Dan Buettner explica el desayuno de las personas que más viven: «Sencillos, naturales y ricos en fibra» El experto hace hincapié en la fibra, un componente esencial para la salud digestiva y metabólica

L. G. San Sebastián Martes, 28 de octubre 2025, 10:17

Uno de los grandes objetivos de salud de nuestra época es alcanzar una vida larga y plena, disfrutando de los años con energía y bienestar. Sin embargo, según los expertos en longevidad, este propósito no se logra por casualidad, sino a través de una rutina diaria basada en decisiones conscientes y saludables. Y todo comienza desde la primera comida del día. El investigador Dan Buettner, reconocido por su estudio de las zonas azules —regiones del planeta donde sus habitantes superan con frecuencia los 100 años en óptimas condiciones—, ha vuelto a poner el foco en la alimentación como clave de una vida longeva. En una reciente publicación en sus redes sociales, Buettner destacó la importancia del desayuno en este objetivo.

«Los desayunos de las personas que más viven no incluyen cereales azucarados ni panceta grasa. Son sencillos, naturales y ricos en fibra», subrayó el experto.

Buettner comparó los hábitos alimentarios de las zonas azules con los de Estados Unidos, donde los desayunos suelen incluir huevos, tocino y cereales industriales. Estos productos, aunque proporcionan energía inmediata, pueden tener efectos negativos a largo plazo si se consumen de manera habitual debido a su alto contenido en grasas saturadas y azúcares añadidos. «Permíteme compartir contigo el secreto número uno para desayunar si quieres vivir hasta los 100 años. En lugares como las zonas azules, donde la gente realmente llega a esa edad, comienzan su día con un desayuno salado: judías y arroz, pan con aguacate o incluso una sopa minestrone».

Más allá de los alimentos concretos, Buettner hace hincapié en la fibra, un componente esencial para la salud digestiva y metabólica. Este nutriente no solo estabiliza los niveles de glucosa y reduce el colesterol, sino que también prolonga la sensación de saciedad, ayudando a evitar el consumo excesivo entre comidas.

La conclusión es clara: un desayuno equilibrado, rico en fibra y basado en alimentos naturales, puede ser el primer paso hacia una vida más larga y saludable. En palabras del propio Buettner, «la longevidad no es cuestión de suerte, sino de hábitos cotidianos bien elegidos».