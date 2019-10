Un excientífico de la NASA, «convencido» de haber encontrado vida en Marte en 1976 La Viking 1 examina el suelo marciano / NASA Gilbert V. Levin, investigador de las misiones Viking, dice que las sondas dieron resultados positivos, aunque fueron descartados como reacciones químicas inorgánicas DV Viernes, 18 octubre 2019, 06:50

Las sondas gemelas Viking fueron las primeras en aterrizar en Marte en julio y septiembre de 1976. Los dos artefactos de la NASA proporcionaron imágenes en alta resolución del planeta y analizaron la atmósfera y el terreno. Además, realizaron experimentos científicos destinados a buscar signos de vida en el suelo de Marte. Y, en un principio, creyeron haberla encontrado. El experimento LR (Labeled Release) mostró que el suelo de Marte daba positivo para la existencia de metabolismo. En total, cuatro resultados positivos, respaldados por cinco controles. ¿Respiración microbiana en el planeta rojo? No podía ser más emocionante. Sin embargo, cuando una nueva prueba no pudo detectar materia orgánica, la agencia espacial concluyó que el LR había encontrado algo similar a la vida, pero no la vida. Decepción.

El ingeniero Gilbert V. Levin, ahora nonagenario, fue el investigador principal del experimento LR de las Viking. Aceptó el dictamen de la NASA, qué remedio, pero cuarenta y tres años después sigue «convencido» de que en el verano de 1976 encontró vida en Marte. Así lo ha vuelto a asegurar en un artículo de opinión publicado en la revista «Scientific American».

«Tuve la suerte de haber participado en esa aventura histórica», se presenta. «Inexplicablemente, durante los 43 años desde Viking, ninguno de los posteriores aterrizadores de Marte de la NASA ha llevado un instrumento de detección de vida para dar seguimiento a estos emocionantes resultados. En cambio, la agencia lanzó una serie de misiones a Marte para determinar si alguna vez hubo un hábitat adecuado para la vida y, de ser así, eventualmente traer muestras a la Tierra para su examen biológico».

«Intercambiando saliva»

La NASA mantiene la búsqueda de vida extraterrestre entre sus principales prioridades. El pasado febrero, el administrador de la NASA Jim Bridenstine dijo que podríamos encontrar vida microbiana en Marte. «Nuestra nación se ha comprometido a enviar astronautas a Marte. Cualquier vida allí podría amenazarlos a ellos y a nosotros a su regreso. Por lo tanto, la cuestión de la vida en Marte ahora es frontal y central», afirma

Gilbert V. Levin

A juicio de Levin, se necesitaría «casi un milagro» para que Marte sea estéril. «El científico de la NASA Chris McKay dijo una vez que Marte y la Tierra han estado 'intercambiando saliva' durante miles de millones de años, lo que significa que, cuando un planeta es golpeado por cometas o grandes meteoritos, algunas eyecciones se disparan al espacio. Una pequeña fracción de este material finalmente aterriza en el otro planeta, quizás infectándolo con autoestopistas microbiológicos», explica. Se ha demostrado que algunas especies microbianas de la Tierra podrían sobrevivir al medio ambiente marciano en muchos laboratorios. Incluso hay informes de la supervivencia de microorganismos expuestos al espacio desnudo fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS).

El investigador recuerda que la prueba realizada en Marte es, en esencia, muy similar a lo que hizo Louis Pasteur en 1864 para detectar microorganismos bajo el microscopio, la misma que utilizan diariamente las autoridades sanitarias de todo el mundo para examinar el agua potable. Solo que en Marte se añadieron varios nutrientes que se cree que amplían las posibilidades de éxito con organismos extraños, y el etiquetado de los nutrientes con carbono radiactivo. «Estas mejoras hicieron que el LR fuera sensible a las poblaciones microbianas muy bajas postuladas para Marte, en caso de existir, y redujo el tiempo de detección de microorganismos terrestres a aproximadamente una hora. Pero en Marte, cada experimento de LR continuó durante siete días. Se agregó un control de calor, similar al de Pasteur, para determinar si alguna respuesta obtenida fue biológica o química», añade.

Gusano marciano

Para Levin, los resultados «respaldan firmemente la fiabilidad de los datos de LR, a pesar de que se debate su interpretación». El ingeniero recuerda que las misiones que han sucedido a las Viking han obtenido evidencias que respaldan o son consistentes con la supuesta vida microbiana de Marte. Por ejemplo, Pathfinder, Phoenix y Curiosity han encontrado agua superficial suficiente para sostener microorganismos. Además, los científicos del Curiosity han informado sobre compuestos orgánicos complejos en Marte, que posiblemente incluyen kerógeno, que podría ser de origen biológico;

De igual manera, Phoenix y Curiosity encontraron evidencias de que el antiguo ambiente marciano pudo haber sido habitable. Además, «la atmósfera marciana está en desequilibrio: su CO 2 debería haberse convertido hace mucho tiempo en CO por la luz ultravioleta del sol; así que el CO 2 está siendo regenerado, posiblemente por microorganismos como en la Tierra», razona. También alude al metano detectado en el planeta rojo (que también podría ser de origen biológico), aunque este punto siempre ha sido controvertido,a demás de otras señales. Entre ellas incluso alude a una estructura «similar a un gusano» en una imagen tomada por el Curiosity.

«En resumen, tenemos: resultados positivos de una prueba microbiológica ampliamente utilizada; respuestas de apoyo de controles fuertes y variados; duplicación de los resultados de LR en cada uno de los dos sitios Vikings; replicación del experimento en los dos sitios; y el fracaso durante 43 años de cualquier experimento o teoría para proporcionar una explicación no biológica definitiva de los resultados del experimento LR», cita el autor del artículo.

«¿Cuál es la evidencia contra la posibilidad de vida en Marte? El hecho sorprendente es que no hay ninguno. Además, los estudios de laboratorio han demostrado que algunos microorganismos terrestres podrían sobrevivir y crecer en Marte», añade.

Nueva prueba de vida

Levin reclama que la NASA incluya una prueba de detección de vida en su módulo de aterrizaje de Marte 2020 (que, en principio, no la va a contener). Y propone que el experimento LR, modificado con la capacidad de detectar el metabolismo quiral, se envíe a Marte para confirmar la existencia de la vida: «las reacciones químicas no biológicas no distinguen entre 'zurdos' y moléculas orgánicas 'diestras', pero todos los seres vivos lo hacen», explica.

Esos nuevos experimentos «podrían determinar si alguna vida detectada fue similar a la nuestra, o si hubo una génesis separada. Este sería un descubrimiento científico fundamental por derecho propio. Ya se ha diseñado un CLR pequeño y liviano y su principio se ha verificado mediante pruebas. Podría convertirse fácilmente en un instrumento de vuelo», anuncia.

Levin también pide que un panel de científicos revise los datos de las Viking junto con evidencias más recientes sobre la vida en Marte. «Un jurado tan objetivo podría concluir, como lo hice yo, que el Viking LR sí encontró vida. En cualquier caso, el estudio probablemente produciría una guía importante para la búsqueda de la NASA de su santo grial», asegura.