La excedencia para cuidar niños no cuenta para el cálculo de las vacaciones La Justicia europea dictamina que no se considerará periodo de «trabajo efectivo» DV SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 06:40

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la excedencia por cuidado de hijos, que es adicional al de baja por maternidad o paternidad y que pueden solicitar ambos progenitores, no cuenta como periodo de «trabajo efectivo» para el cálculo de los días de vacaciones anuales retribuidas.

En España, la legislación ya especifica que estos periodos no computan para las vacaciones. «Durante la excedencia, no se genera derecho a salario, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, ni tampoco derecho a vacaciones», señala la norma. La sentencia del TUE recuerda que el derecho comunitario garantiza un periodo de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas para cualquier trabajador, basado en la premisa de de que el empleado «ha trabajado efectivamente durante el período de referencia».

Existen situaciones, sin embargo, en las que el trabajador no puede cumplir con sus cometidos y que sí que deben tenerse en cuenta para calcular los días de vacaciones, como una baja por enfermedad, por maternidad o paternidad. No obstante, la Justicia europea consideró que el caso del permiso parental es diferente a las situaciones anteriores, ya que el trabajador «no está sujeto a limitaciones psíquicas o físicas», por lo que este periodo no debe contar para el cálculo de vacaciones.

Este caso judicial tiene su origen en una ciudadana rumana que, tras disfrutar de un permiso de maternidad, un permiso parental para cuidar a su hijo y 30 días de vacaciones retribuidas, solicitó posteriormente los cinco días restantes, los cuales le fueron denegados. Esta decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.