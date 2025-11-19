Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el hostigamiento a la profesora

El acoso durante ocho años a una profesora del instituto público de Plentzia ha generado en los últimos días numerosas muestras de apoyo hacia ... la docente. La gran mayoría de los vecinos, de los estudiantes y de la comunidad educativa de las localidades costeras –los ataques se producían sobre todo en su vivienda en Gorliz– han querido arropar a la víctima con mensajes de afecto y han rechazado lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de los días hay preguntas que han empezado a tomar fuerza entre muchos vecinos. «¿Desde cuando conocían en el instituto, la Policía local y el ayuntamiento de Gorliz lo que estaba sufriendo la profesora? ¿Por qué no se actuó antes?»

En este contexto ayer se empezaron a producir diversas reacciones. Exalumnos y familias de estudiantes del centro educativo se pusieron en contacto con este periódico para insistir en que el centro conocía desde hace años lo que estaba sufriendo Nagore y para denunciar que, a su juicio, se podrían haber tomado medidas años antes para atajar los ataques.

Una de las personas que quiso ofrecer su testimonio fue un exalumno que estuvo en el instituto hasta 2024. Este joven se puso en contacto con este periódico para explicar que tuvo «la suerte» de que esa profesora fuese su tutora dos años. Este chico también vive cerca de la víctima e insiste en que los episodios de acoso no se limitaban a las noches de Halloween en las que le lanzaban «huevos, naranjas, rollos de papel higiénico» e «incluso piedras» contra sus ventanas.

También es «habitual», insiste, que un pequeño grupo de chavales, que cada año ha ido congregando en sus «quedadas» a más participantes, acudan los fines de semana a hacer un «toca-timbre» al «vikingo», que es como se refieren al vecino con discapacidad de la docente. De hecho, al parecer, el acoso a la profesional empezó cuando hace años salió en defensa de esta persona cuando estaba siendo molestada por unos estudiantes. Este joven insiste en que a la profesora también le han llegado a pinchar las ruedas del coche en dos ocasiones.

El chico asegura que abandonó el centro «por problemas de acoso escolar» y que su caso se cerró «en falso». Asegura que lo que estaba sufriendo Nagore estaba muy extendido entre los responsables del centro, pero que no se tomaron las «medidas necesarias» para zanjar la situación y evitar que se repitiese.

Lo que se sabe hasta ahora es que el año pasado se abrieron 23 expedientes internos, que no fueron enviados a Educación. Este año, tras la denuncia ante la Ertzaintza, en el centro educativos se han tomado una serie de medidas de «castigo» que afectan a una gran parte de los alumnos, como la suspensión de actividades extraescolares complementarias y celebraciones festivas.

Medidas «excesivas»

Esta decisión ha provocado el rechazado de muchos alumnos, que consideran que se está haciendo «pagar a justos por pecadores». Y también se ha encontrado con la oposición de muchas familias que, sin embargo, no dudan en mostrar su apoyo a la docente. A su juicio, se trata de unas medidas «excesivas» en las que se castiga a los que no han hecho «nada». En cambio –apuntan– los que no sufren consecuencias son los responsables del centro –ni las autoridades municipales– que «conocían lo que ocurría» desde hace años y que «no tomaron las medidas necesarias para atajarlo».

En este contexto, el Ayuntamiento de Gorliz emitió ayer un comunicado para mostrar su «más profunda repulsa» de los ataques que se produjeron el pasado Halloween, 31 de octubre, en la casa de la profesora, que dieron origen a una denuncia que está investigando la Fiscalía de Menores. El Consistorio insiste en que esa noche trató de evitar lo ocurrido en coordinación con la Ertzaintza, pero no aclara desde cuándo conocía el hostigamiento a su vecina.