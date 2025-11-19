Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el hostigamiento a la profesora

Asegura que jóvenes también acudían fines de semana a su vivienda y que incluso le llegaron a pinchar las ruedas del coche

David S. Olabarri

Bilbao

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El acoso durante ocho años a una profesora del instituto público de Plentzia ha generado en los últimos días numerosas muestras de apoyo hacia ... la docente. La gran mayoría de los vecinos, de los estudiantes y de la comunidad educativa de las localidades costeras –los ataques se producían sobre todo en su vivienda en Gorliz– han querido arropar a la víctima con mensajes de afecto y han rechazado lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de los días hay preguntas que han empezado a tomar fuerza entre muchos vecinos. «¿Desde cuando conocían en el instituto, la Policía local y el ayuntamiento de Gorliz lo que estaba sufriendo la profesora? ¿Por qué no se actuó antes?»

