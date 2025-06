La joven vasca que asegura que «el euskera es una lengua similar al japonés»

M. S. Lunes, 16 de junio 2025, 11:40 | Actualizado 12:26h. Comenta Compartir

«Hoy vengo a enseñaros un poco de euskera y os pregunto si solo estoy yo la que deliro o vosotros también veis alguna relación entre el euskera y el japonés», arranca diciendo en el video, Aroia García, una joven vasca que ha saltado a la fama gracias a su contenido de videojuegos, pero que también ha desarrollado su carrera como influencer y ahora como actriz de doblaje.

«Ahora en serio, me he dado cuenta de algo. Yo hablo euskera, que es la lengua del País Vasco. Así que el euskera y el castellano son mis lenguas maternas. Toda mi vida he estudiado en euskera y me he dado cuenta de que es muy parecido al japonés», continua explicando la joven de 31 años que acumula más de 1.9 millones de seguidores en su canal de Twitch, 888 mil en su cuenta de Instagram y 623 mil en su cuenta de TikTok, donde precisamente ha subido el vídeo.

Y es que aunque se desconoce el origen del euskera, según la joven vasca, «algo tienen que ver ambas lenguas. No es normal que un idioma sea tan parecido a otro siendo de lugares completamente opuestos», dice García antes de explicar cuáles son las palabras «que literalmente significan lo mismo y que se dicen exactamente igual».

Similitudes entre el euskera y en japonés

La primera palabra que me resulta «muy similar es 'borrokatu', que es euskera es luchar o pelear. Su equivalente en japonés 'borokeru', que significa pelearse también». La segunda palabra es 'anai' que es euskera significa hermano y su equivalente en japonés es 'ani', que vendría siendo una forma de llamar a los hermanos mayores», destaca.

@aroyitt Hoy os enseño un poco de euskera y os pregunto si solo estoy yo que deliro o vosotros también veis alguna relación con el japones? Si sabéis más palabras decídmelas porfi porque me encanta esto 💗 ♬ sonido original - Aroyitt

La siguiente palabra que destaca la influencer es 'txori', «'txori' significa pájaro en euskera, mientras que en japonés el pájaro se llama 'tori'», dice la joven dejando ver los parecidos gramaticales de algunas palabras de ambas lenguas. En euskera 'da' es ser o estar, mientras que en japonés 'da' también significa ser».

Aunque los ejemplos no acaban ahí, ya que la joven seguía diciendo más ejemplos: «'bakarik' en euskera significa solo mientras que en japonés, solo es 'bakari'. ¿No lo veis?», decía la joven antes de seguir con otro ejemplo. En japonés 'musuko' es como beso y en euskera se dice 'musu'. Algún filólogo por favor que lo explique. Tiene que haber una relación», finalizaba e insistía la joven aficionada a los idiomas.