Euskaldunek arazoak dituzte gosaltzeko?
Gosaltzeko ohiturek azken aldian izan duten bilakaera Euskadin, eta elikadura-osasunarekiko kezka areagotzea
Yasmina Hernández
Igandea, 26 urria 2025, 12:41
2015ean azaldu zen euskaldunen % 20,5ek ez zuela gosaririk hartzen, goserik edo denborarik ez zutelako, batez ere. Testuinguru horretan, granola bezalako aukera azkarrak jendarteratzen hasi ziren eta gaur egun Euskadiko modako gosarietako bat da.
Horrekin batera, elikadura osasungarriaren inguruko kezka nabarmen hazi da. Bruñok egindako inkesta baten arabera, euskaldunen % 81ek duela bost urte gosaltzeko zer jaten duten arreta handiagoa jartzen dutela, estatuko batez bestekoaren oso gainetik (% 72). Horrek erakusten du gosariari balio handiagoa ematen zaiola bizimodu osasungarri baten zati gisa.