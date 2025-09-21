Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskaldunak, siestaz gehien gozatzen dutenen artean

Euskaldunak, siestaz gehien gozatzen dutenen artean

Ikerketen arabera, Euskadin bereziki baloratzen da atsedena eta siestak etxe askotako eguneroko errutinaren parte dira

Yasmina Hernández

Igandea, 21 iraila 2025, 12:32

Euskadin ondo lo egitea lehentasuna da. Ehunka euskal etxeren parte-hartzearekin egindako Pikolinen ikerketa baten arabera, Euskal Herriko biztanleak dira loari ordu gehien eskaintzen diotenak, atseden hartzearen garrantzia gehien baloratzen dutenak eta Estatu osoko siesta luzeenez gozatzen dutenak.

Neurologiako adituek diotenez, siesta laburrak, 20 minutukoak onuragarriak dira estresa gutxitzeko, deskonektatzeko eta oroimena sendotzeko. Aldiz, siesta luzeak deskantsuaren kalitatearen eta osasun orokorraren kalterako izan daitezkeela ohartarazi dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskaldunak, siestaz gehien gozatzen dutenen artean