Euskaldunak, siestaz gehien gozatzen dutenen artean
Ikerketen arabera, Euskadin bereziki baloratzen da atsedena eta siestak etxe askotako eguneroko errutinaren parte dira
Yasmina Hernández
Igandea, 21 iraila 2025, 12:32
Euskadin ondo lo egitea lehentasuna da. Ehunka euskal etxeren parte-hartzearekin egindako Pikolinen ikerketa baten arabera, Euskal Herriko biztanleak dira loari ordu gehien eskaintzen diotenak, atseden hartzearen garrantzia gehien baloratzen dutenak eta Estatu osoko siesta luzeenez gozatzen dutenak.
Neurologiako adituek diotenez, siesta laburrak, 20 minutukoak onuragarriak dira estresa gutxitzeko, deskonektatzeko eta oroimena sendotzeko. Aldiz, siesta luzeak deskantsuaren kalitatearen eta osasun orokorraren kalterako izan daitezkeela ohartarazi dute.
