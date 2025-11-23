Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskaldunak prest al daude 'Black Friday' hau gehiago erosteko?

Euskaldunak prest al daude 'Black Friday' hau gehiago erosteko?

Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek gastua handitzea aurreikusten dute, baina erosteko asmoa aurreko urtearekin alderatuta jaitsiko da

Y. Hernández

Igandea, 23 azaroa 2025, 12:01

Comenta

Cetelem behatokiak 'Black Friday' 2025erako euskaldunen erosketa-ohiturei buruz egindako azterketak erakusten duenez, erosteko asmoa jaitsi egin da aurreko urtearekin alderatuta. Izan ere, euskal kontsumitzaileen % 52k erosteko asmoa zuten, 2024an baino 18 puntu gutxiago.

Hala ere, batez besteko gastua %10 igo da, 312 eurora iritsiz, Espainiako batez bestekoa gaindituz. Gainera, %40k erosketa fisikoak eta online erosketak uztartuko dituzte, nahiz eta digitalerako joera jaitsi egin den 2024koarekin alderatuta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  4. 4 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  7. 7

    La Real remonta y por fin despega
  8. 8

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  9. 9 El surf llora la pérdida de un visionario
  10. 10 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskaldunak prest al daude 'Black Friday' hau gehiago erosteko?