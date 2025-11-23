Euskaldunak prest al daude 'Black Friday' hau gehiago erosteko?
Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek gastua handitzea aurreikusten dute, baina erosteko asmoa aurreko urtearekin alderatuta jaitsiko da
Y. Hernández
Igandea, 23 azaroa 2025, 12:01
Cetelem behatokiak 'Black Friday' 2025erako euskaldunen erosketa-ohiturei buruz egindako azterketak erakusten duenez, erosteko asmoa jaitsi egin da aurreko urtearekin alderatuta. Izan ere, euskal kontsumitzaileen % 52k erosteko asmoa zuten, 2024an baino 18 puntu gutxiago.
Hala ere, batez besteko gastua %10 igo da, 312 eurora iritsiz, Espainiako batez bestekoa gaindituz. Gainera, %40k erosketa fisikoak eta online erosketak uztartuko dituzte, nahiz eta digitalerako joera jaitsi egin den 2024koarekin alderatuta.