Euskaldunak eta autozainketa: inbertsio gero eta handiagoa?
Euskadi, autozainketan eta kontsumo pertsonalean gastu handiena duten herrialdeetako bat da
Yasmina Hernández
Igandea, 10 abuztua 2025, 12:16
2023an, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek pertsonako 15.570 € gastatu zituzten, estatuko batez bestekoa baino % 19 gehiago. Gastu horren zati handi bat norberaren zaintzara bideratu zen, eta Euskadi gehien inbertitzen duten erkidegoen artean dago: 670 € urtean pertsonako, Espainian, berriz, 600 € batez beste.
Kosmetika, kirola, gehigarriak eta osasun-teknologia sartzen dira gastu horretan. Gainera, Nafarroa eta Euskadi dira edertasunaren arloko hileko gastuaren liderrak (47 € hilean), eta 55 urtetik gorako pertsonak dira gehien inbertitzen dutenak. Gastu-mota horretan % 15eko beherakada egon da baina, autozainketak lehentasuna izaten jarraitzen du euskal herritarrentzat.
