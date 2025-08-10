Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskaldunak eta autozainketa: inbertsio gero eta handiagoa?

Euskaldunak eta autozainketa: inbertsio gero eta handiagoa?

Euskadi, autozainketan eta kontsumo pertsonalean gastu handiena duten herrialdeetako bat da

Yasmina Hernández

Igandea, 10 abuztua 2025, 12:16

2023an, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrek pertsonako 15.570 € gastatu zituzten, estatuko batez bestekoa baino % 19 gehiago. Gastu horren zati handi bat norberaren zaintzara bideratu zen, eta Euskadi gehien inbertitzen duten erkidegoen artean dago: 670 € urtean pertsonako, Espainian, berriz, 600 € batez beste.

Kosmetika, kirola, gehigarriak eta osasun-teknologia sartzen dira gastu horretan. Gainera, Nafarroa eta Euskadi dira edertasunaren arloko hileko gastuaren liderrak (47 € hilean), eta 55 urtetik gorako pertsonak dira gehien inbertitzen dutenak. Gastu-mota horretan % 15eko beherakada egon da baina, autozainketak lehentasuna izaten jarraitzen du euskal herritarrentzat.

diariovasco Euskaldunak eta autozainketa: inbertsio gero eta handiagoa?