Euskadi fue la tercera comunidad con mejor calidad de vida en 2024 El territorio destaca en Educación y Condiciones materiales de vida, sin embargo, alcanza las peores posiciones en cuanto a Seguridad y Gobernanza

Claudia Turiel Viernes, 31 de octubre 2025, 13:30

Euskadi se situó en 2024 como la tercera comunidad autónoma con mejor calidad de vida del Estado, con 103,74 puntos frente a la media nacional de 101,47, según la estadística experimental del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio valora nueve dimensiones por separado y el País Vasco lidera en dos de ellas: Educación (119 puntos) y Condiciones materiales de vida (104,8). Además, en Salud alcanza el segundo puesto, con 105,6 puntos. Sin embargo, en Gobernanza y derechos básicos, Euskadi es la segunda región con peor valoración, con un índice de 92 puntos frente a los 98,5 de la media nacional, y solo superior al registrado por Castilla y León (91,6 puntos).

A nivel estatal, la calidad de vida aumentó ligeramente en 2024. El IMCV se situó en 101,47 puntos, frente a los 101,20 del año anterior. Euskadi superó la media nacional, alcanzando un IMCV de 103,74 puntos, solo por detrás de la Comunidad Foral de Navarra (105,19) y La Rioja (103,91). El Indicador Multidimensional de Calidad de Vida obtenido por el País Vasco en 2024 supone, además, un ligero crecimiento respecto al año anterior (103,5 puntos).

Si se analizan las nueve dimensiones por separado, Euskadi mantiene posiciones intermedias en la mayoría de los ránkings. Además de liderar en Condiciones materiales de vida y Educación y obtener un segundo puesto en Salud, se coloca en 4º puesto en lo que a Ocio y relaciones sociales se refiere, con 97 puntos (la media nacional es de 93,9). En Trabajo y Entorno y medioambiente se coloca en quinto lugar con 104 y 106,5 puntos, respectivamente, frente a 102,3 y 102 puntos de la media estatal. Euskadi pierde posiciones en Experiencia general de la vida, alcanzando el séptimo puesto (104,4 puntos). La media nacional es de 102,7 en esta dimensión.

Las peores posiciones

Sin embargo, en Seguridad física y personal y Gobernanza y derechos básicos, Euskadi se posiciona entre las peores comunidades autónomas y no alcanza la media estatal en ninguna de estas dos dimensiones: el territorio obtiene un 99,5 puntos (frente a 100,2) en la primera y 92,1 (versus 98,5) en Gobernanza y derechos básicos; una cifra que se ha mantenido estable desde 2022, después de que creciera ligeramente desde los 91,2 alcanzados en 2021.