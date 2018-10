Euskadi recrimina al Gobierno que solo le asigne dos millones para atender a los 'menas' El Ejecutivo vasco considera que esa cifra «es muy pequeña» para el volumen de menores que acoge. El ministerio ha repartido la financiación entre comunidades en función del incremento de 'menas' que han recibido este año, cifra que en Euskadi asciende a 275 IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Sábado, 27 octubre 2018, 09:03

Euskadi recibirá finalmente algo más de 2 millones de euros por parte del Gobierno central para la acogida y atención de menores extranjeros no acompañados (lo denominados 'menas'). Una cantidad con la que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones no están para nada satisfechas. En un comunicado institucional conjunto, las administraciones vascas muestran su «desacuerdo» con la decisión anunciada ayer al mediodía por la portavoz del Gobierno y ministra de Educación Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla.

El Gobierno de Madrid señala que Euskadi ha registrado un incremento de 275 'menas' del pasado 1 de enero al 30 de septiembre de este año, y que por ello le corresponden 2.055.569 millones, 7.474 euros por menor. Sin embargo, desde las instituciones vascas tienen claro que esa cantidad de jóvenes atendidos y la correspondiente financiación otorgada por el Estado «es muy pequeña para todos los esfuerzos que están realizando el Gobierno Vasco y las tres diputaciones», señalaron a este periódico fuentes del Ejecutivo de Urkullu. Ya que, según señalan, el número de menores extranjeros no acompañados que en total se encuentran en los recursos de la CAV han sido, en años anteriores, y son este año muy superiores. Hasta finales de septiembre se acercaban al millar, aseguran. Solo en Gipuzkoa, el Departamento de Política Social de la Diputación está atendiendo a día de hoy a 121 menores extranjeros no acompañados.

Tampoco han sentado nada bien en las instituciones vascas las muestras de «negativa al debate y al acuerdo» mostradas por el Gobierno central en este sentido. Recuerdan que el pasado 4 de septiembre desde la CAV se trasladó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social una propuesta de «solidaridad», basada en criterios técnicos y denominada 'share' (en inglés compartir), es decir, distribuir a los migrantes según ratios de fiscalidad, empleo y población que favorecieran tanto el reparto «corresponsable» de estos menores, como la asignación de fondos.

Tras no percibir «interés y voluntad» para negociar, el Gobierno Vasco y las tres diputaciones mostraron ayer al ministerio que dirige María Luisa Carcedo su «desacuerdo por la discriminación que Euskadi sufre» en la propuesta de reparto de fondos del Estado. Ya que, a su juicio, «solo tiene en cuenta a los menores llegados en este 2018, discriminando claramente a las comunidades que llevan años atendiendo a menores extranjeros no acompañados, como la vasca». Es decir, «no se atiende el esfuerzo humano y económico que las instituciones vascas llevan realizando durante los últimos años» en favor de los 'menas'. Tras el anuncio realizado por la ministra Celaá, el Gobierno Vasco y las diputaciones de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia reclaman al Gobierno central que actúe con «transparencia», ya que no han sido informados sobre las pautas con las que se ha establecido el reparto de las ayudas anunciadas.

Los números objetivos señalan que Euskadi acoge a cerca de un 10% de los 'menas' que viven en el Estado y recibirá un 5% de los 40 millones de euros del gasto total que va a destinar el ejecutivo de Pedro Sánchez a este fin. Euskadi es tras Andalucía la comunidad autónoma que más 'menas' recibe, por encima de Cataluña y Madrid, comunidad que no va a recibir dinero alguno al no haber presentado informe al Gobierno. Las administraciones vascas llevaban meses reclamando soporte financiero para hacer frente a la llegada de los 'menas' y la respuesta recibida desde Madrid no les satisface.

En cifras globales, el Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto por el que se repartirán 38 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para mejorar la atención de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España. Además, se reservarán dos millones de euros para «incrementos estacionales» o cuestiones «excepcionales». El real decreto fija que aquellas comunidades que acojan a menores de otras autonomías recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos, en reconocimiento a su solidaridad. Para ser beneficiarias de las ayudas, las autonomías deben haber reflejado un aumento de menores en el registro oficial del Ministerio del Interior en el periodo contemplado o haber acogido menores de otras autonomías. Dicho registro se elabora con información que remiten las comunidades y es el único oficial. Euskadi, al igual que Andalucía y Cataluña, no se han ofrecido a acoger a ningún menor extranjero más.