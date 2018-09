Euskadi reclama «corresponsabilidad» en el reparto de menores extranjeros Los ejecutivos autonómicos se reúnen hoy en Madrid con el Ministerio de Sanidad para abordar el problema A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 07:20

Euskadi reclama al resto de comunidades autónomas más «corresponsabilidad» en el reparto de menores extranjeros no acompañados que son atendidos por las instituciones. En el caso de Euskadi, Bizkaia y Gipuzkoa soportan una cifra de menores extranjeros no atendidos muy superrior al resto de muchas comunidades autónomas españolas.

Esta idea es la que se trasladará hoy en la reunión que el Ministerio de Sanidad y los responsables autonómicos tienen en Madrid para abordar el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. Y a la cita se refirió ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tras la reunión del Consejo de Gobierno semanal. Segú explicó, el objetico de la Mesa de Coordinación Interterritorial de Menas convocada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es analizar con las comunidades autónomas la situación de los menores no acompañados y en ella el Gobierno Vasco tiene previsto plantear un grupo «interautonómico».

En Euskadi, las competencias en esta materia la tienen las diputaciones forales y el Ejecutivo autonómico coordina las políticas. Por ello, las cuatro instituciones van a mantener esta tarde una reunión para preparar la cita de mañana.

Este año han llegado el triple de migrantes a las costas españolas que en los mismos meses de 2017

Erkoreka avanzó que entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones ya hay «unanimidad» en torno a que sobre los menas debe regir «el principio de corresponsabilidad institucional» para el «reparto de cuotas» por territorios en el Estado.

A juicio del portavoz del Gobierno Vasco, no puede ser que haya territorios que «concentren sistemáticamente casi la totalidad» de los menores extranjeros no acompañados y otros no acojan a prácticamente ninguno.

Ha considerado que el Gobierno español debe «tomar cartas en el asunto» y adoptar decisiones para que se haga un «reparto» equitativo de los menas por las comunidades autónomas.

28.620 migrantes

Por otro lado, ayer se conoció que un total de 28.620 migrantes han llegado a las costas españolas en los ocho primeros meses de 2018, casi el triple que en el mismo periodo de 2017, cuando fueron 10.885, según datos provisionales del Ministerio del Interior a 31 de agosto. Los migrantes que han llegado a las costas lo han hecho por medio de 1.168 embarcaciones. En su mayoría (27.352) fueron rescatados en las costas peninsulares y Baleares; 496 en Canarias; 263 en Ceuta y 509 en Melilla.

Asimismo, en lo que va de año, 4.575 migrantes han llegado a España por vía terrestre, 346 más que en el mismo periodo del año anterior. En concreto, 1.483 lo hicieron a través de Ceuta y 3.092 por Melilla. En total, por vía terrestre y marítima han llegado 33.195 migrantes, 18.081 más que hasta agosto de 2017.