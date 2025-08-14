Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi pide al Gobierno que derive a solicitantes de asilo malienses a otras autonomías

E. P.

San Sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecutivo central que agilice la derivación de los solicitantes de asilo malienses que se encuentran en Euskadi a los ... centros de atención destinados a estos colectivos que existen en las comunidades autónomas del entorno de Euskadi, dado que en ellos existen plazas «libres». Fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico explican que esta solicitud ha sido planteada al Gobierno central dado que la administración vasca carece de competencias en esta materia.

