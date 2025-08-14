Euskadi pide al Gobierno que derive a solicitantes de asilo malienses a otras autonomías
E. P.
San Sebastián
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
El Gobierno Vasco ha solicitado al Ejecutivo central que agilice la derivación de los solicitantes de asilo malienses que se encuentran en Euskadi a los ... centros de atención destinados a estos colectivos que existen en las comunidades autónomas del entorno de Euskadi, dado que en ellos existen plazas «libres». Fuentes del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico explican que esta solicitud ha sido planteada al Gobierno central dado que la administración vasca carece de competencias en esta materia.
La consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, mantuvo este martes una conversación telefónica con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para pedirle que se agilicen las citas para tramitar las peticiones de asilo, ya que en la actualidad se otorgan a un ritmo «muy lento», lo que «ralentiza» el proceso. Y le recordó también que en autonomías limítrofes hay recursos que cuentan con «plazas libres».
