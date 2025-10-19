Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi, hozkailua betetzen gehien gastatzen duen erkidegoa

Gutxiago erosten duten arren, Euskadiko etxeek gehiago ordaintzen dute beren elikagaiengatik

Yasmina Hernández

Igandea, 19 urria 2025, 12:20

Comenta

Euskal herritarrak dira erosketa-saskira diru gehien bideratzen dutenak, baina ez gehiago kontsumitzeagatik. Izan ere, Estatuko batez bestekotik behera dago bere elikadura kontsumoa, baina prezio altuenek gastua herrialdeko handiena izatea eragiten dute.

Azken hamarkadan, Euskadin elikagai gutxiago erosten da, baina gehiago ordainduta. Olioaren eta produktu freskoen garestitzeak etxe askoren aurrezteko gaitasuna murriztu du. Laburbilduz, gutxiago jaten da, baina gehiago ordaintzen da, Espainiako Elikadura Kontsumoaren Txostenak islatzen duen bezala.

