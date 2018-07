Euskadi estrechará el control desde otoño sobre los 83 coches VTC con una regulación propia

Como casi siempre, la regulación llega después del 'boom'. Y en el caso de Euskadi, aunque se anticipa a otras comunidades autónomas, la primera normativa vasca sobre los vehículos de alquiler con conductor, conocidos bajo las ya famosas siglas VTC, se aprobará en otoño. El Gobierno Vasco ultima un decreto en plena agitación del sector tradicional del taxi, en pie de guerra con una huelga hasta esta medianoche para frenar la expansión de los servicios privados de transporte -un problema agravado en Madrid, Barcelona o Baleares- y exigir una regulación más severa. A partir de otoño, los 83 coches VTC con permiso en la actualidad en Euskadi deberán portar un distintivo -de lo contrario estarán sujetos a sanción- y además se formará a los agentes de Tráfico en el procedimiento para su control, explicó ayer a este periódico Janire Bijueska, directora de Planificación del Transporte del Ejecutivo autónomo.

La regulación vasca permitirá atar en corto a un sector catapultado por plataformas vía móvil como Uber o Cabify, pero no podrá poner coto a la remesa de licencias VTC que están saliendo con luz verde de los juzgados, lo que está «distorsionando» en la práctica el requisito teórico de que no opere más de una licencia VTC por cada 30 permisos tradicionales, uno de los focos de la protesta de los taxistas. Los taxistas, aquí y allá, exigen a la Administración pública que se haga valer esa proporción de 1/30, respaldada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo. La resolución dio un respiro al sector, pero no resolvió el problema de fondo para ellos.

La cuestión es que la proliferación en los últimos años de los coches VTC es legal. Y ahora está resultando difícil poner barreras a lo que la normativa permitió entre 2009 y 2015. En ese periodo, se aplicó la Ley Omnibus que liberalizó diferentes sectores, lo que dio como resultado que se solicitaran miles de licencias VTC por toda España, dando inicio a una batalla judicial que todavía hoy colea. Se estima que en el conjunto del Estado existen en torno a 60.000 permisos pendientes de resolución judicial. En Euskadi, esa cifra se queda alrededor de las 400 solicitudes (84 en Gipuzkoa, 200 en Bizkaia y otras 90 en Álava). De recibir el ok jurídico, el número de licencias VTC en la comunidad autónoma vasca se multiplicaría prácticamente por cinco y se reventaría en la práctica la restricción ahora en vigor. Los taxistas vascos protestaron ayer no solo en solidaridad con sus compañeros del resto del Estado, sino por el «temor» a ese escenario futuro y a la invasión de competencias que supondría, denuncian, si entran a operar carreras urbanas, como está ocurriendo en las grandes ciudades españolas.

Las claves El origen del conflicto. El conflicto actual entre el colectivo del taxi y el de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) se larvó entre 2009 y 2013 -hasta 2015 no se aprobó de nuevo el reglamento con restricciones- al darse miles de permisos sin límite. El último desencadenante. En un intento por limitar la expansión de los VTC, sobre todo de dos grandes plataformas digitales que concentran la mayoría de licencias (Uber y Cabify), el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el 26 de junio un reglamento para exigirles un segundo permiso de carácter municipal. Con ello pretendía reducir su oferta actual (de 1.035 en la Ciudad Condal a poco más de 400 que podrían operar), pero la justicia catalana lo suspendió mientras resuelve un recurso por problemas de competencia. Regulación actual. A finales de 2015, el Gobierno estableció por decreto que la ratio entre taxistas y VTC en una comunidad autónoma no debe superar la cifra de 30 frente a una. Pero en la práctica son siete por una, según las últimas cifras del Ministerio de Fomento (65.277 taxistas y 9.366 vehículos de alquiler con conductor), con la mayor concentración en Madrid y Barcelona. Los VTC también deberían realizar el 80% de sus servicios en la región del permiso. Batalla judicial. El Tribunal Supremo aún tardará meses en resolver otro recurso de la Comisión de los Mercados y la Competencia alineada con las tesis de las plataformas. En juego están las últimas prohibiciones fijadas por Fomento en diciembre, los VTC no podrán revender sus permisos hasta pasados, al menos, dos años desde su obtención y, además, estarán obligados a informar en un registro telemático de sus viajes antes de hacerlos. Además, quedan pendientes de resolución judicial unas 400 solicitudes VTC -del periodo legal entre 2009 y 2015- solo en Euskadi.

No se pueden conceder nuevas licencias VTC que hayan sido solicitadas a partir de 2015, pero sí que están siendo respaldadas por los tribunales la mayoría de las pedidas en ese periodo de gracia desde 2009. El resultado es que el ratio en España se ha quedado en una media de una licencia VTC por cada 7 de taxi, con varias provincias por debajo de esas magnitudes. En Euskadi, hasta la fecha, la proporción cumple con la legalidad (1/26). Pero en Madrid están por el ratio 1/3; en Barcelona, 1/8 y en algunas ciudades como Málaga, hay un coche privado por cada taxi, lo que ha terminado por reventar las costuras del sector.

La regulación vasca da un primer paso. La competencia oficial recae en el Gobierno estatal, pero este ha delegado en la práctica a las comunidades la función de regular -mañana en una reunión con Fomento tratarán sobre esa transferencia-. Y a su vez, el Gobierno Vasco otorga a las diputaciones la potestad de conceder los permisos. Los ayuntamientos han sido interpelados por los taxistas que piden, como ha hecho Barcelona, que se exija a los VTC licencia urbana -una medida suspendida por los tribunales, decisión que precipitó la huelga-. El Consistorio de Donostia cree adecuado que se mantenga la limitación de licencias VTC y respalda a los taxistas, pero no ve sentido la opción de requerir un permiso urbano y reclama al sector su modernización.