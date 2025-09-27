Euskadi destina 87 millones a 1.358 iniciativas de cooperación en 64 países

DV San Sebastián Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las instituciones públicas vascas apoyaron el año pasado 1.308 iniciativas de cooperación para el desarrollo en 64 países, además de en Euskadi. En total, destinaron 86,87 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,88% respeto a 2023. Las iniciativas apoyadas fueron gestionadas por 250 ONGD vascas y por 368 entidades de países empobrecidos.

El detalle de estas cifras está disponible en el informe 'La cooperación vasca en cifras 2024', recientemente publicado en el Portal de la Cooperación Pública Vasca. A nivel regional, en 2024, el continente americano recibió el 51% de los fondos, seguido de África subsahariana, que recibió el 26%. Los principales países receptores de la solidaridad vasca fueron Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú y Palestina.