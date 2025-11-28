Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denis Itxaso, en la exposición sobre nuevos modelos de vivienda colectiva que se expone en Burdeos. Irekia

Euskadi promueve un concurso de ideas para diseñar los nuevos barrios que se proyectan

El Gobierno Vasco convoca la segunda edición del Premio Europeo de Vivienda Colectiva

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

Burdeos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:11

Comenta

El Gobierno Vasco busca ideas para diseñar la arquitectura de los barrios del futuro en Euskadi. En un escenario de déficit de oferta inmobiliaria y con la convicción de que es más urgente que nunca promover nuevas viviendas para dar cabida a una demanda al alza por el aumento de población y el menor tamaño de las unidades familiares, el Departamento de Vivienda aspira a que los futuros desarrollos urbanísticos que ya hay sobre la mesa (en Gipuzkoa, Auditz Akular o Cuarteles de Loiola, entre otros...) sean diferentes a los conocidos hasta la fecha. Más modernos, amables, sostenibles, con diversas tipologías de edificios y equipamientos, y con arquitecturas variadas y pensadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para recolectar propuestas que permitan imaginar los dibujos y características de las futuras urbanizaciones, el área que dirige el socialista Denis Itxaso ha convocado la segunda edición del Premio Europeo de Vivienda Colectiva, con el que también pretende «generar un debate crítico sobre la vivienda» y «conocer las mejores y más innovadoras opciones para revitalizar las ciudades».

El premio, de ámbito europeo, está organizado en colaboración con el Instituto de Arquitectura del País Vasco y el Arc en Reve Centre d'Architecture de Burdeos (Francia), que en 2024 galardonaron, en la primera edición del certamen, la 'Transformación de un almacén de vinos en viviendas' en Basilea (Suiza) y a la cooperativa de vivienda La Borda, en Barcelona, del estudio Lacol.

Itxaso anunció ayer la convocatoria de la segunda edición del premio durante la primera jornada de una visita de dos días que realiza a Burdeos para conocer de primera mano diversos ejemplos de arquitectura y urbanismo en la ciudad francesa que podrían servir como ejemplo a futuros proyectos como el de Auditz Akular, en San Sebastián. El consejero participó en una mesa redonda junto a equipos locales que han llevado a cabo algunas de las nuevas promociones de vivienda colectiva en el municipio y visitó la exposición que muestra en Burdeos los proyectos ganadores de la primera edición del premio, y que ya se pudo ver en febrero en Donostia.

