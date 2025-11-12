Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi, a la cabeza en el precio de la ITV: hasta quince euros más caro que en las comunidades más baratas

Euskadi se coloca entre las comunidades más caras en cuanto al precio medio de la ITV de un automóvil

J.M.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:40

Un estudio comparativo de precios y tiempos de espera en 200 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) realizado a finales de octubre por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado diferencias de precio de hasta 29 euros por vehículo según la comunidad autónoma donde se realice y el tipo de motorización.

Para pasar la ITV de un automóvil las regiones más caras son Ceuta, Euskadi y Cantabria. Su precio supera los 53 euros, al menos 15 euros superior al de las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid. Los precios también varían según el tipo de motorización: para un eléctrico las tarifas son siempre inferiores: 40 euros de media; por los 44 euros que cuesta para un coche con motor de gasolina, un híbrido o un GLP; y los 51 euros para los automóviles con motor diésel.

Para una motocicleta las tarifas de la ITV son más baratas, aunque no mucho más: supera los 36 euros en las autonomías más caras, en este caso Galicia y Madrid, frente a los poco más de 21 euros que cuesta en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

El estudio no revela un patrón de precios relacionado con la titularidad de la estación de la ITV, que varía según la comunidad autónoma. El modelo de gestión más habitual es un régimen mixto, con concesiones a entes públicos y empresas privadas. Pero hay otros modelos: en Castilla y León hay únicamente concesionarias privadas; en Madrid y Murcia el mercado está totalmente liberalizado; mientras que en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura son siempre empresas de titularidad pública.

Lo cierto es que siempre se puede ahorrar unos euros. OCU recomienda preguntar por posibles descuentos en los tramos horarios con menos demanda; y recuerda que no existe obligación de pasar la ITV en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche.

El estudio señala además unos tiempos de espera en general breves, tanto para un automóvil como para una motocicleta: entre uno y dos días de media. De hecho, en Madrid y Baleares puede conseguirse cita el mismo día. Por el contrario, en Galicia, hay que esperar 6 días de media. No conviene demorar la cita, primero porque una ITV vencida no solo implica una sanción de 200 euros, pero sobre todo porque en caso de accidente el seguro podría negar la cobertura. Por cierto, algunas compañías aseguradoras incluyen un servicio gratuito para llevar el coche a la ITV, recuerda OCU.

Esta información ha sido elaborada por un equipo de abogados, economistas, estadísticos, ingenieros, profesionales de la salud y la alimentación, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con otras organizaciones europeas de consumidores y una red de laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo. Su trabajo se sustenta en los principios de ahorro, calidad, sostenibilidad y transparencia, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus 180.000 socios activos.

