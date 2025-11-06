Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Se aumentará la presencia de inspectores para la detección de pisos turísticos ilegales Luis Ángel Gómez

Euskadi aumenta más de un 50% el cuerpo de inspectores contra los pisos turísticos ilegales

La vigilancia se refuerza con 8 nuevos agentes que controlarán viviendas y anuncios en plataformas de internet

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La lucha contra los pisos turísticos ilegales se refuerza en Euskadi. El departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ampliará el año que ... viene su plantilla de inspectores en más de un 50% con la incorporación de 8 nuevos agentes, que sumados a los 14 existentes en la actualidad, completarán un cuerpo de hasta 22 efectivos. Aunque no todos se dedicarán en exclusiva a los pisos turísticos (también hay inspecciones de otro tipo, como las de Kontsumobide), a nadie escapa que la vigilancia de estos alojamientos y el rastreo de los anuncios por internet consume la mayor parte del esfuerzo de estos trabajadores.

