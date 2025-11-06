Euskadi aumenta más de un 50% el cuerpo de inspectores contra los pisos turísticos ilegales

La lucha contra los pisos turísticos ilegales se refuerza en Euskadi. El departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ampliará el año que ... viene su plantilla de inspectores en más de un 50% con la incorporación de 8 nuevos agentes, que sumados a los 14 existentes en la actualidad, completarán un cuerpo de hasta 22 efectivos. Aunque no todos se dedicarán en exclusiva a los pisos turísticos (también hay inspecciones de otro tipo, como las de Kontsumobide), a nadie escapa que la vigilancia de estos alojamientos y el rastreo de los anuncios por internet consume la mayor parte del esfuerzo de estos trabajadores.

Esta mayor intensidad inspectora se produce en un momento en el que las propias normativas (europea, estatal y autonómica) ya estrechan el cerco sobre los alojamientos sin autorización oficial. Desde el 1 de julio es obligatorio que todo anunciante de un piso de alquiler de corta estancia (vacacional, temporal o de habitaciones) cuente con un identificador para que las autoridades puedan llevar un control y supervisión sobre este tipo de arrendamientos. Sin ese código, que se concede solo a los pisos regulados y que cumplen los requisitos establecidos, la vivienda no se puede comercializar. De hecho, plataformas como Booking o Airbnb han retirado de sus webs desde verano más de 1.000 pisos sin licencia en Euskadi y más de 65.000 en España.

El refuerzo de la plantilla ha sido anunciado este jueves por el consejero del ramo, Javier Hurtado, durante una comparecencia en el Parlamento Vasco para presentar los presupuestos de su departamento para 2026, que ascienden a 56,6 millones de euros, un 4,7% más respecto a este año, una vez descontados los Fondos Europeos. De esa cantidad, 23,1 millones (un 9,6% más que en 2025), irán al área de Turismo; 22,1 millones (1,8% más) a Comercio; y 8,6 millones (+5,9%) a Kontsumobide.

Ayudas al turismo

Hurtado también ha adelantado que, en el contexto de la futura implantación del impuesto turístico en Euskadi (cuya concreción está ahora en manos de las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava), prevista en principio a lo largo del año que viene, la dotación extraordinaria que el Gobierno Vasco aportará para la mejora de la competitividad del sector turístico ascenderá a 1,5 millones de euros en 2026 y a 2 millones en los años siguientes.

Como es conocido, una vez que el debate entre las instituciones vascas y los partidos que las sustentan (PNV y PSE) sobre la fórmula y articulación del impuesto turístico se decantó por un tributo de ámbito municipal y no autonómico, cuya regulación corresponde a las haciendas forales, se acordó que el Gobierno Vasco articulara una dotación adicional al presupuesto ordinario de apoyo a las empresas del sector (promoción, innovación, digitalización, formación…). Una forma de compensar el hecho de que todo lo recaudado por el impuesto turístico se vaya a quedar en los ayuntamientos y no revierta directamente en el sector ni en los municipios más pequeños, donde en algunos casos no se cobrará el gravamen. Y es que la idea inicial era que la recaudación del impuesto se repartiera en su mayor parte para los ayuntamientos pero se reservase una parte para el sector.