Euskadi aspira a emancipar a más de 65.000 jóvenes en cuatro años para cumplir sus objetivos

Dos de cada tres vascos de entre 18 y 34 años viven con sus padres o, lo que es lo mismo, solo el 32,3% ... de las personas que están en esa franja de edad residen fuera del hogar familiar. El dato lo recoge el informe 'Claves de la Emancipación en Euskadi', que reúne los indicadores «más relevantes» sobre este fenómeno, que es «una prioridad estratégica». Y en ese marco, en la primavera de 2023, el Gobierno vasco aprobó una estrategia integral que busca elevar ese porcentaje hasta el 50% en el horizonte de 2030, un objetivo que, para cumplirse, exigiría que en los próximos cuatro años salgan de casa más de 65.000 jóvenes.

El análisis del Observatorio Vasco de la Juventud, dependiente del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, pone el acento en que, pese a su reducción, la edad media a la que los vascos se independizan se sitúa en 29,8 años, tres años y medio más que la media europea (26,2 años). También está cinco por encima de la edad que consideran ideal para hacerlo (24,6).

El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico, Xabier Legarreta, ha subrayado que aspiran a «reducir la edad media de emancipación por debajo de los 28 años» antes de que termine esta década. Mantienen el «compromiso» que recoge la estrategia, para lo que confían en las «medidas» que plantea ese documento y también en los avales para la compra de vivienda y las ayudas Emantzipa, que han recibido más de 6.000 solicitudes en 2024 y de 3.000 en 2025.

En ese sentido, ha puntualizado, el año que viene se reducirá a 23 años la edad mínima para solicitar ese apoyo económico de 300 euros mensuales durante un máximo de dos años, al que en estos momentos pueden optar los vascos de entre 25 y 29. Y es que, si bien el 71,5% de los vascos de 30 a 34 años vive por su cuenta, en la franja de 25 a 29 años lo hacen un 32,8% y en el caso de quienes tienen de 18 a 24 apenas un 5,3%.

Prolongación de los estudios

En la presentación del estudio, Adrián López, director de Juventud del Gobierno vasco, ha señalado que los 42 indicadores recogidos ponen sobre la mesa los diferentes factores que influyen en esa independización tardía. El aumento de la tasa de titulados superiores, que ha crecido diez puntos en una década (hasta el 67,8%), viene acompañada de una «prolongación en los estudios» que si bien «mejora la empleabilidad» retrasa «la incorporación al mercado laboral». De hecho, aunque el paro ha descendido, el 32,2% de los vascos de entre 16 y 29 años trabajan a tiempo parcial y cuatro de cada diez tienen un contrato temporal.

El salario medio se sitúa en 1.564 euros mensuales -incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas-, de manera que deberían destinar el 64,2% de su salario al pago de la hipoteca o el 52,4% al alquiler en un contexto de aumento de precios. Eso, en todo caso, es lo que sucedería de vivir solos, algo que en estos momentos es residual. Según el informe, solo el 16,1% de los emancipados reside sin compañía, frente al 60,8% que lo hacen con su pareja y el 23,1% con otras personas. Varía además en función de la nacionalidad, con apenas un 20,8% de los jóvenes autóctonos emancipados, frente al 41,4% de los nacidos en otros países.