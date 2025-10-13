Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos jóvenes observan los anuncios en una inmobiliaria A. Gómez

Euskadi aspira a emancipar a más de 65.000 jóvenes en cuatro años para cumplir sus objetivos

Un informe del Gobierno Vasco sitúa en 29,8 años la edad media para salir del hogar, por debajo de anteriores análisis pero lejos de Europa

Alba Cárcamo

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:15

Comenta

Dos de cada tres vascos de entre 18 y 34 años viven con sus padres o, lo que es lo mismo, solo el 32,3% ... de las personas que están en esa franja de edad residen fuera del hogar familiar. El dato lo recoge el informe 'Claves de la Emancipación en Euskadi', que reúne los indicadores «más relevantes» sobre este fenómeno, que es «una prioridad estratégica». Y en ese marco, en la primavera de 2023, el Gobierno vasco aprobó una estrategia integral que busca elevar ese porcentaje hasta el 50% en el horizonte de 2030, un objetivo que, para cumplirse, exigiría que en los próximos cuatro años salgan de casa más de 65.000 jóvenes.

