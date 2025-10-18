Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ministra de Sanidad, Mónica García

Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades

De haber votado en contra en esa sesión de la Interterritorial, como hizo Aragón, el Ministerio de Sanidad tendría que acudir a los tribunales para reclamarle el abono

Terry Basterra

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:30

El consejero de Salud y el Ministerio de Sanidad confirmaron ayer que ningún representante de Euskadi asistió al pleno del Consejo Interterritorial de Salud, celebrado ... el 30 de abril de 2024. En aquella sesión se aprobó la liquidación del fondo de compensación entre comunidades por la atención sanitaria a desplazados a otra autonomías. El acuerdo supuso que Euskadi tuvo que abonar 169 de los 317 millones a los que ascendió el saldo de este fondo para el periodo 2012-2022. Más que el resto de regiones de España juntas.

