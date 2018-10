Euskadi aguarda a que el Congreso apruebe la eutanasia para revisar su ley La mayoría parlamentaria del Estado respalda la legalización de esta práctica, que cuenta con el rechazo frontal del PP, y que comienza su debate el 25 de octubre A. LERATE SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 17 octubre 2018, 06:34

Euskadi espera a la decisión que tome el Congreso sobre la eutanasia y el suicidio asistido para adaptar su propia ley de muerte digna, que en estos momentos no incluye ninguna de estas dos prácticas médicas. Las modificaciones serían expansivas, es decir, las incluirían también en la norma que rige el País Vasco

El debate en la Cámara se iniciará el jueves 25 de octubre, después de la presentación de una enmienda a la totalidad por parte del PP a la propuesta del PSOE, facilitando así su tramitación que estaba paralizada por las constantes prórrogas solicitadas por los de Pablo Casado. Éste ha decidido desbloquear esta cuestión que, en principio, cuenta ya con un apoyo mayoritario a falta de conocer qué postura tomará Ciudadanos.

Si tal y como parece, la propuesta sale adelante, Euskadi cambiaría su propia ley, la de muerte digna, para hacerla más expansiva. Hay que recordar que el texto que se aprobó en el Parlamento de Vitoria, por unanimidad, no menciona ni eutanasia ni suicidido asistido, sino el derecho a tomar determinadas decisiones como rechazar tratamientos aunque la vida peligre. Contempla también la sedación terminal, que es legal y que pretende dar un tratamiento a una persona al final de su vida para eliminar el sufrimiento, los ahogos, el dolor y la demencia de los momentos finales.

Prácticas médicas Eutanasia. Un equipo médico administra fármacos a una persona que está en un estado de sufrimiento grave y sin retorno para quitarle la vida. Lo permiten Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y parte de Estados Unidos. Sedación terminal. Es legal. Se trata de dar tratamiento a una persona al final de su vida para eliminar el sufrimiento, los ahogos, dolor y demendias, aunque con ello se acorte su vida. Suicidio asistido. Consiste en que un profesional sanitario indica al paciente qué debe tomar para acabar con su vida en determinadas circunstancias. Legislación actual. El Código Penal castiga la cooperación necesaria para un suicidio y considera la eutanasia como homicidio. En Euskadi existe una ley de muerte digna que permite al paciente y sus familias tomar determinadas decisiones como no someterse a algunos tratamientos. Mayoría. La propuesta del PSOE tiene mayoría para salir adelante, si se confirma el apoyo de Ciudadanos.

La ley vasca fue aprobada en julio de 2016 y fue presentada por PNV y EH Bildu, formación que fue criticada por los socialistas por no querer «avanzar de verdad». Culparon a la izquierda abertzale de haber pactado con el PNV y renunciado a la eutanasia.

El caso es que en junio de este año, el PSOE volvió a insistir, esta vez en el Parlamento de España. El PP bloqueó la iniciativa, una decisión que ahora ha cambiado. ¿Por qué este cambio? En vez de dejar que la iniciativa encallara, Casado y su ejecutiva han decidido dar vía libre al debate, que se iniciará el jueves que viene. La formación popular no pretende facilitar que los pacientes puedan optar por la eutanasia, sino por mantener el actual Código Penal que la considera como un homicidio.

El PP busca hacer visible su rechazo frontar a la regulación de esta práctica médica, pero también pretende marcar perfil frente a los socialistas. Éstos cuentan con el apoyo mayoritario de la Cámara, ya que suman 178 con Podemos, PNV, ERC y PdeCAT y la legalidad exige 176 para que la propuesta siga adelante.

«El problema no existe»

En un desayuno informativo celebrado ayer en Madrid, el líder del PP explicó que su partido presentará una enmienda a la totalidad contra la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia porque «este problema no existe en España».

En el encuentro, Casado señaló que el PP rechaza esta ley y defiende otra como las que tienen algunas comunidades que impide el encarnizamiento terapéutico y mantener la vida artificialmente. Dijo también que las familias deberían tener la libertad de decidir si no quieren mantener artificialmente la vida de sus enfermos y los médicos también deben tener libertad de conciencia.

«El problema de la eutanasia no existe en España. Lo que ocurre es que el PSOE es experto en sacar problemas que no existen, reabrir las heridas y dividir a los españoles. Soy un liberal y defiendo legislar lo menos posible y no intervenir la vida de la gente, la conciencia de la gente», añadió Casado.

Los últimos datos del CIS muestran que la mayoría de la población española está a favor de regular las dos prácticas médicas, tanto la eutanasia como el suicidio asistido. El 58% de los españoles contestan que sí directamente frente a un 18% que la rechaza de manera frontal. Respecto al suicidio asistido la posición favorable también es mayoritaria, con un 39% a favor, un 19% en contra y un 14% favorable aunque con algunas dudas.

Ciudadanos

De momento se desconoce qué postura oficial tomará Ciudadanos, que ya votó a favor de la tramitación de la Ley el pasado mes de junio, cuando fue presentada por el PSOE. Su portavoz en materia de sanidad, Francisco Igea, lo condicionó a que apruebe la ley de muerte digna que presentó la formación naranja y que se está debatiendo en el propio Congreso. «Lo que queremos es que la gente no tenga que elegir entre el suicidio y el horror».

Todo indica que presentarán enmiendas, pero también que el PP y Ciudadanos no van de la mano en esta cuestión, porque la oposición frontal de los de Casado no es compartida por los de Rivera. En principio, tanto UPN como Foro Asturias votarían en contra de la propuesta.

El bloque favorable a la eutanasia, sin embargo, mantiene algunas diferencias sobre cómo se plasmará el nuevo derecho en la práctica. El PSOE y el PNV sostienen que hay que crear comisiones de control que deberán autorizar el adelanto de la muerte después de ser analizado por dos médicos. Podemos y ERC son partidarios de que estas comisiones no existan, como ocurre en países como Holanda y Bélgica.

A partir del jueves se iniciarán los debates y se pondrán las cartas sobre la mesa. La mayor incógnita es qué hará Ciudadanos, aunque si las mayorías no cambian, la nueva ley saldrá adelante sin mayores problemas.