Euskadi aboga por que taxis y VTC se complementen como transportes Tapia defiende que la regulación de los coches de alquiler con conductor prevista para otoño favorecerá las inspecciones y el control ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 2 agosto 2018, 06:39

Euskadi no permanece ajena a la expansión de plataformas como Uber o Cabify y, aunque de momento no se han recibido peticiones de licencia de ninguna de estas dos empresas, desde la consejería de Transportes del Gobierno Vasco se aboga por que tanto los taxis tradicionales como los coches VTC se complementen, como vienen haciéndolo hasta ahora de forma pacífica. «Necesitamos un transporte público de calidad que asuma todos los modos de transporte, sea complemetario y dé el mejor servicio a la ciudadanía de Euskadi», expresó ayer la consejera del área Arantxa Tapia. Las 83 licencias VTC que existen en Euskadi (24 de ellas en Gipuzkoa) se corresponden a empresas locales, como Vallina o Suital, en el caso del territorio guipuzcoano, que se han solidarizado con los taxistas durante la huelga de esta semana ya que tampoco se ven a salvo de las nuevas compañías de vehículos del alquiler con conductor, un negocio dedicado tradicionalmente al transporte privado de empresas, y cuyo atractivo se ha disparado con el auge del turismo, dando lugar a la petición de miles de licencias, amparados por la ventana legal abierta entre 2009 y 2015, después de la cual volvió a establecerse por ley que no pueden operar más de una licencia VTC por cada 30 de taxi.

«Hay que asumir todos los modos de transporte y dar el mejor servicio a la ciudadanía de Euskadi» Arantxa Tapia, Consejera de Transportes

Las resoluciones judiciales que están dando ahora la razón a esas miles de peticiones de permiso, que habían quedado 'atascadas' en los juzgados recurso tras recurso, han dado un vuelco en la práctica a ese baremo. En España, la media está en 1 coche VTC por cada 7 taxis. En Euskadi, en cambio, el ratio legal se cumple. «El ratio es de una licencia de VTC respecto a 26 de taxis, cercana al 1-30 que marca la Ley y se va a intentar que se cumpla al máximo», subrayó Tapia. El problema es que en la comunidad autónoma vasca hay 400 peticiones pendientes de la decisión de los juzgados y, de recibir luz verde, supondría multiplicar prácticamente por cinco el número actual de VTC, lo que alejaría la realidad del ratio legal.

400 licencias pendientes

El Gobierno Vasco no puede frenar esa cascada de licencias que están saliendo de los juzgados -en Gipuzkoa hay unas 84 pendientes; en Bizkaia cerca de 200 y en Álava otras 90-, pero sí puede estrechar el control sobre el sector privado. Con ese margen de maniobra, el Ejecutivo aprobará este otoño el primer reglamento sobre los coches VTC, a las que por ejemplo exigirá que lleven un distintivo, como ya adelantó este periódico.

Tapia insistió en que de momento, el escenario en Euskadi está muy alejado del conflicto enquistado en otras ciudades españoles como Madrid o Barcelona. «No hay una sola licencia solicitada, ni de Uber, ni de Cabify, y las empresas que hay son locales y dan un servicio que es complementario al de los taxis», remarcó la consejera quien indicó que la huelga llevada a cabo por el sector se debe a la «solidaridad» con el resto de compañeros y porque también hay «preocupación». Gipuzkoa finalizó los paros el miércoles a medianoche, mientras que Bizkaia y Álava prosiguió hasta ayer.