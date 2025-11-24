Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos» El grupo, que mantiene amistad desde hace cincuenta años, tomó la decisión de jugar al Euromillones durante un almuerzo

Un grupo de amigos de la infancia ha resultado ganador de un premio de 250 millones de euros en el Euromillones tras decidir jugar por primera vez juntos con motivo del bote especial que el sorteo repartía a mediados del pasado mes de agosto.

La historia ha tenido lugar en la región francesa de Île-de-France y ha salido a la luz hace escasas semanas, después de que los ganadores del histórico premio hayan contactado con FDJ, la sociedad francesa equivalente a la Loterías y Apuestas del Estado, para cobrar la cuantiosa recompensa.

Según su testimonio, fue durante un almuerzo del grupo, que se conoce desde hace más de cincuenta años, cuando decidieron jugar juntos por primera vez al Euromillones.

Uno de ellos, habitual jugador cuando los botes alcanzaban los 50 millones, confesó al recoger el premio que siempre creyó que ganaría algún día. «Estaba seguro de que algún día me tocaría», confesó. »Ahora que ha ganado el bote, ya no jugará más«, señaló por su parte su esposa.

El grupo ha señalado también que el momento en que confirmaron los números premiados fue «irreal» y que antes de ponerse en contacto con la lotería dedicaron varias horas a asimilar lo ocurrido. La decisión de avisar finalmente a la organización, casi dos mese después de celebrarse el sorteo el 19 de agosto, se aceleró al ver en la prensa que un desconocido se presentaba como el supuesto ganador. «No podíamos esperar más para contactar con el equipo dedicado a los grandes ganadores», concluyen.