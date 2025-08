El eterno dilema del equipaje de mano: ¿te pueden negar el embarque por una maleta?

Con la llegada de agosto, los aeropuertos encaran el mes de verano con mayor afluencia de viajeros. De hecho, el año pasado este mes registró ... un récord de 32 millones de pasajeros, según los datos de Aena. Pero con este 'boom' vuelve también una escena cada vez más común y que genera tensión entre los usuarios. Hablamos del momento, si te lo exigen, de comprobar si el equipaje de mano cumple con las medidas exigidas por la aerolínea. Una situación que de producirse suele darse minutos antes de pasar la puerta embarque y subir al avión.

Un caso reciente en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria, en el que a una mujer le denegaron subir a bordo por llevar una maleta que excedía las dimensiones permitidas, ha encendido el debate. La pasajera se negó a pagar el extra que le pedía Ryanair, aerolínea irlandesa, ya que estaba convencida de que su equipaje entraba dentro de los límites permitidos. Aunque no se le prohibió subir al avión de forma directa, su negativa a abonar ese coste adicional la dejó en tierra. Este tipo de escenas no son nuevas. El cobro extra por equipaje de mano en una práctica habitual de muchas aerolíneas. Pero, ¿qué dice la ley al respecto?

«En principio, que tu maleta exceda de tamaño o de peso no es un motivo para denegar el embarque», explica Jon Ortiz, abogado de Erreklamatuz y especialista en reclamaciones aéreas. «En todo caso, te tendrían que hacer pagar un extra o hacer facturar tu maleta», añade. Desde su punto de vista, si el pasajero se niega a abonar ese cantidad adicional, la decisión final de no volar debería recaer en el propio viajero, no en la compañia: «Ahí la decisión sería tuya de no viajar porque tu maleta no puede subirse contigo, pero nunca denegar el embarque». Es lo que finalmente pasó en el caso viral de la viajera en Bulgaria.

Por el contrario, una denegación de embarque injustificada podría dar lugar a una compensación económica. «Siempre que te nieguen el embarque injustificadamente, habría derecho a reclamación. Esto lo establece un reglamento europeo que es en el que nos basamos para todas las reclamaciones o para donde vienen recogidos los derechos de los viajeros», indica el experto.

Actualmente, «cada aerolínea establece un tamaño, unos precios o cobra unos suplementos». Sin embargo, haciendo hincapié en lo legislativo, no hay nada claro. «Tenemos sentencias que dicen que no pueden cobrar extra por el equipaje de mano, y otras que dan la razón a las compañías por entender que es una normativa interna que el pasajero acepta al comprar el vuelo», comenta Ortiz.

Tal y como explican desde Erreklamatuz, de momento no hay una normativa arroje luz en estos casos, aunque se espera que en los próximos meses se den pasos en esta materia. «La Comisión Europea llegó a plantear una modificación del reglamento que permitiría a cada aerolínea fijar libremente estos cargos. Pero luego el Consejo Europeo se mostró en contra de que se puedan cobrar esos suplementos», explica Ortiz.

Después de este reciente caso en un aeropuerto de Bulgaria y de que la OCU revelase que los billetes de avión de las compañías 'low cost' elevan el precio final del billete, Ryanair ha decidido actualizar los medidores para ampliar el tamaño de equipaje gratuito permitido. Así, la aerolínea busca que los pasajeros tengan más margen para elegir qué maleta llevan de viaje. Concretamente, la aerolínea irlandesa amplía hasta los 40x30x20 centímetros las dimensiones permitidas de los equipajes de mano.