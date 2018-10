Un estudio revela que 8 de cada 10 adolescentes vascos reciben imágenes de mujeres desnudas Adolescentes consultan internet en sus teléfonos móviles. / Iosu Onaindia Estíbaliz Linares, autora de la tesis 'El iceberg digital machista', señala que las chicas sufren por su imagen en la red y los chicos se enganchan a los videojuegos TERESA FLAÑO Lunes, 8 octubre 2018, 20:00

La brecha digital de género es una evidencia. Así se desprende de la tesis 'El iceberg digital machista', realizada por la investigadora de la Universidad de Deusto Estíbaliz Linares y que este lunes explicó ante la Comisión de Educación del Parlamento Vasco.

Indagar en la desigualdad que se genera en internet y más concretamente si se está produciendo violencia machista en la red fue el objetivo de esta investigación iniciada hace dos años, en la que se encuestó a 778 alumnos de once institutos vascos -5 guipuzcoanos, 3 vizcaínos y 3 alaveses-, de los que el 47% eran chicas. La media de edad de era de 15,5 años. Enseguida quedó clara una primera evidencia, en la mayoría de los centros analizados se habían registrado casos de ciberacoso sexual o sexista contra chicas que estudian entre cuarto de la ESO y primero de Bachiller.

Una de las principales conclusiones del estudio es que mientras las chicas sufren un gran peso por la imagen que de ellas se transmite a través de la red, cuestionando constantemente cómo tienen que ser sus cuerpos, lo que les genera frustraciones y un importante daño a su autoestima, los chicos se enganchan a los videojuegos, actualmente sobre todo al Fortnite, hasta el punto que «en ocasiones no les deja ni dormir, van a la cama con una gran ansiedad» y dedican gran parte de su jornada a hablar con otros compañeros sobre el juego, a buscar tutoriales para mejorar...

La brecha digital tiene distintos campos de penetración: desde un mayor interés por parte de los chicos en los aspectos relacionados con las tecnologías -el 82% de los alumnos de las ingenierías informáticas en Euskadi son hombres- a desigualdades en las que suelen aparecer elementos violentos.

Datos 778 fueron los alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachiller de once centros escolares vascos realizaron la encuesta. Después se llevaron a cabo foros de discusión en nueve centros y en una tercera fase se trabajó con un pequeño número de estudiantes. El 82% de los estudiantes de ingenierías informáticas son hombres- Los 'gamers' son en su mayoría adolescentes masculinos En Youtube ellas hablan de moda y belleza y ellos de videojuegos

Las mayores disparidades se encuentran en los usos y esquemas que hay en el manejo de las tecnologías. Por ejemplo, los 'gamers' son en su mayoría adolescentes masculinos, mientras que entre las jóvenes recae especialmente la presión de la imagen, en la actualidad sobre todo en Instagram. En los 'youtubers' también está clara la diferencia: mientras ellas optan por temas como moda y belleza, los chicos se decantan por tutoriales de videojuegos. «Estas diferencias de usos se trasladan también a los centros escolares y se reproducen en las aulas y en sus relaciones porque ahora su medio digital es su vida real, la diferencia entre on line y off line no es tanta» explicó Linares a los parlamentarios.

Hipervigilancia

Son las chicas quienes controlan más a los chicos que al revés, sobre todo en las parejas. Por una cuestión de inseguridad necesitan ver constantemente qué está haciendo su novio, hay una hipervigilancia. «La sociedad tiene muy asumido el cibercontrol, pero en los adolescentes se da más», comentó la investigadora de la Universidad de Deusto.

Se entiende por ciberacoso sexual toda actitud intimidatoria con carácter sexual que se reproduce por la red. El ejemplo al que recurrió la experta es bastante frecuente, el de una chica que envía una foto de carácter erótico a un chico y este, sin su consentimiento, la distribuye de forma que trasciende a su clase, al colegio y puede llegar a muchos jóvenes de su municipio. Entre tanto, ella recibe comentarios vejatorios y amenazas también a través de internet. En este punto, Linares mostró su preocupación por la revictimización de las acosadas con comentarios del tipo de «eso le pasa por...» o «si es mi hija la mato».

Ciberacoso sexista es cuando, por ejemplo, una 'youtuber' se graba mientras disputa una partida en un videojuego y simplemente por el hecho de ser chica empieza a recibir comentarios como «vete a fregar los platos» o «no sirves para esto». En el caso de los chicos que son acosados, generalmente son adolescentes a los que no les gusta el fútbol o han roto con aspectos más convencionales de la sexualidad al decir que son gays.

Linares no quiso hablar de cifras y porcentajes, porque «los chicos mienten mucho en las encuestas, saben lo que les vamos a preguntar y qué respuestas esperamos», pero sí señaló que ocho de cada diez estudiantes han leído comentarios machistas en la red y una proporción similar dijo que recibe continuamente fotos de chicas desnudas, sobre todo por WhatsApp en los que se trata a las mujeres como un objeto. También apuntó que «más que un problema cuantitativo es cualitativo».