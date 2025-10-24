Un estudio asegura que la forma de preparar café influye en los niveles de colesterol Los participantes indicaron cuántas tazas consumían al día y cómo las preparaban: café filtrado, expreso, de émbolo, instantáneo o de cápsulas

El café es una de las bebidas más queridas. Solo, con leche o cortado, se ha convertido en el ritual que muchos necesitan para empezar el día con energía. Sin embargo, un estudio sugiere que no todos los cafés son iguales cuando se trata de la salud del corazón.

Según una investigación publicada en la revista Open Heart, la manera en que se prepara el café podría influir en los niveles de colesterol, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El trabajo, realizado en Noruega con más de 21.000 adultos mayores de 40 años, analizó la relación entre distintos métodos de preparación del café y los niveles de colesterol en sangre.

Los participantes indicaron cuántas tazas consumían al día y cómo las preparaban: café filtrado, expreso, de émbolo, instantáneo o de cápsulas. Además, se tuvieron en cuenta factores como el peso, la dieta o el ejercicio físico.

Los resultados fueron claros: El café expreso elevó el colesterol, especialmente en los hombres que bebían entre 3 y 5 tazas al día.

El café de émbolo también mostró un aumento significativo en ambos sexos

El café filtrado presentó un efecto más leve, pero aún detectable, sobre todo en mujeres

el café instantáneo se asoció a un incremento, aunque menor, de los niveles de colesterol

Los científicos apuntan a ciertos compuestos naturales del café, como el cafestol y el kahweol, que podrían elevar el colesterol. Su concentración varía según el tipo de café, el grado de tostado o el método de preparación. Por eso, un mismo café preparado de forma diferente puede tener efectos distintos sobre el organismo.

Otros factores del estilo de vida

Aunque este estudio revela una asociación, los expertos recuerdan que no se ha demostrado una relación causal directa. Es decir, el aumento del colesterol podría deberse también a otros hábitos o factores de estilo de vida.

Además, el café tiene numerosos beneficios demostrados: puede aportar antioxidantes, mejorar la concentración y reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 o el párkinson.

