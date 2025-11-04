Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer monta en bicicleta en Donostia. Félix Morquecho

Un estudio de Emakunde constata brechas de género en el uso de la bicicleta

El informe 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas' destaca la necesidad de una «movilidad urbana feminista»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:44

Aunque en los últimos años la bicicleta se ha consolidado como un método de transporte para todos los ciudadanos, todavía existe una brecha de género ... en torno a su uso, según concluye el estudio 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas'. El informe, becado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y presentado ayer en la Zikloteka de Donostia, subraya la necesidad de planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva feminista».

