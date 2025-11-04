Un estudio de Emakunde constata brechas de género en el uso de la bicicleta
El informe 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas' destaca la necesidad de una «movilidad urbana feminista»
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 06:44
Aunque en los últimos años la bicicleta se ha consolidado como un método de transporte para todos los ciudadanos, todavía existe una brecha de género ... en torno a su uso, según concluye el estudio 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas'. El informe, becado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y presentado ayer en la Zikloteka de Donostia, subraya la necesidad de planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva feminista».
La brecha de género, explicaron los investigadores Laura Latorre y Guillermo Vera, está causada por la «deficiente infraestructura ciclista»; la «desigual socialización» entre hombres y mujeres, y «los prejuicios y estereotipos» en torno a este medio de transporte. «Los avances realizados en las infraestructuras ciclistas son insuficientes. Muchas encuestadas destacan que los carriles de bici son discontinuos, están mal ubicados, tienen giros peligrosos y están mal mantenidos, lo que afecta a la seguridad y a la predisposición de utilizar esta forma de transporte», detalló Latorre.
El estudio destaca que el uso de la bicicleta se ha convertido en un «objeto masculinizado», al seguir condicionado por «características otorgadas a lo masculino tradicional» –la agresividad y la alta velocidad, por ejemplo–. «Al montar en bicicleta muchas mujeres son hostigadas por ir lentas, lo que hace que prefieran utilizar las aceras, aun a riesgo de ser multadas. También suelen escoger ir por el lado derecho de la carretera antes que por el centro, ya que así creen que no molestan a los conductores», ejemplificó la investigadora.
En el acto también estuvo presente Noemí Ostolaza, secretaria general de Emakunde, que subrayó la necesidad de «imaginar ciudades más inclusivas y sostenibles». «La bicicleta es un modo de empoderamiento femenino. Esto se debe tener en cuenta al planificar la movilidad urbana», concluyó.
El estudio contó con la participación de 61 mujeres, 17 de ellas de Donostia. Bilbao se consolidó como la capital con mayor brecha de género –32 puntos porcentuales–, seguida por Donostia y Vitoria, con unas diferencias porcentuales de 20 y 10 puntos, respectivamente.
