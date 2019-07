Un estudio del BCBL muestra que la voz es clave para dar sentido a las palabras en el cerebro La revista científica 'Journal of Memory and Language' recoge el estudio y destaca el avance que supone DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 11 julio 2019, 06:59

Un estudio realizado por el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) ha concluido la señal de voz transmite información más allá del significado léxico de las palabras. Esta investigación, que se publicará en agosto en la revista 'Journal of Memory and Language', ha evidenciado que las palabras llevan información indexada a través de la voz.

El estudio, liderado por la investigadora del centro Efthymia Kapnoula, determina, por tanto, que el significado que se da a las palabras está condicionado por factores que no se limitan simplemente a la información léxica, sino que las personas, y en concreto sus voces, tienen un papel clave en la representación mental de las palabras.

En este sentido, la investigadora destaca un estudio realizado hace una década en el que se concluyó que la persona hablante influye a la hora de escuchar una frase. «Este experimento demostró que si escuchamos de la boca de un niño una frase como, por ejemplo, 'cada noche tomo un poco de vino antes de irme a dormir' nuestro cerebro se sorprende. Sin embargo, no ocurre lo mismo si esa frase la pronuncia una persona adulta», comenta Kapnoula.

No obstante, en contraste con este estudio, la científica del BCBL y su equipo pretendían ir más allá, examinando si la voz puede ser parte de las propias palabras, además de determinar si esa información adicional que ofrece la voz del hablante se guarda en el cerebro del interlocutor como parte de la representación léxica de las mismas.

Ahora, este nuevo estudio ha examinado, en concreto, si las representaciones cognitivas de las palabras llevan información sobre la voz del hablante que las pronuncia. Así, el experimento ha consistido en que los participantes aprendieran una serie de palabras que desconocían emitidas por voces diferentes.

«Todas las palabras que conoce una persona componen lo que llamamos léxico mental y se piensa que cada una de ellas es abstracta en el sentido de que solo lleva información lingüística. Por ejemplo, la palabra vaso se compone de cuatro letras, es decir, cuatro sonidos, y es un nombre masculino en singular. Todo ello es información lingüística. La identidad de la persona que pronuncia la palabra, sin embargo, es información no lingüística y hasta ahora se pensaba que esa información no se guardaba en el léxico mental», explica la investigadora.