«Tenía 32 estrellas Michelin como cocinero, pero muchas más como persona»

«Bon voyage, chef Robuchon! Fuiste y seguirás siendo un chef de referencia». A la despedida que grandes maestros de la gastronomía mundial, como Juan Mari Arzak, trasladaron ayer en persona o a través de las redes sociales al maestro francés, se sumaron otras voces, sin estrellas reconocidas, pero igual de emocionadas por la pérdida de un hombre que «tenía 32 estrellas como cocinero, pero más como persona». Así se despedía de él Edurne Trancho, la tolosarra que concursó y se alzó con el premio de Masterchef y que, gracias al programa, conoció y compartió «experiencias inolvidables e inimaginables» para ella años atrás. Frente a las cámaras, Robuchon prometió viajar a Tolosa para probar las alubias de la cocinera guipuzcoana. «Pero al final, no pudo ser», explica emocionada Edurne, que aunque no recibió en su casa al gran chef del siglo XX «porque estuvo unos meses ingresado», sí recibió un «regalo» suyo que nunca olvidará. «A los meses de terminar el programa, me llamó su secretario y me dijo que me habían elegido como chef estrella de las jornadas gastronómicas que todos los años celebraban en Moreira. Estuve cuatro días con él. Ese tiempo compartido fue una experiencia que me llevo», dice agradecida por haber tenido la oportunidad de conocerle.

El chef no pudo finalmente venir a Tolosa, pero sí lo hizo en 2005 al congreso Gastronomika. Allí, compartió con Ferrán Adrià un diálogo impulsado por Martin Berasategui donde hablaron del presente y del futuro de la gastronomía. «La cocina es libertad y hoy somos más libres que nunca, y eso da la mejor garantía para el futuro de la cocina», pronosticó entonces el reconocido chef, que fue agasajado en aquel evento, que este otoño cumple 20 años, con el Premio Lo Mejor de la Gastronomía.