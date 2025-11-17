Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia

Las autoridades sanitarias norteamericanas deciden retirar las advertencias que hasta ahora añadían en las cajas de los tratamientos hormonales

Jon Garay

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:01

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron hace justo una semana que pedirán a las farmacéuticas retirar los mensajes de advertencia en las cajas de ... los tratamientos hormonales destinados a paliar los síntomas de la menopausia al considerarlos «exagerados». Entre los riesgos de los que alertaban estos avisos se encuentran un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón y demencia.

