El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
Este tren temático ofrecerá toda una experiencia festiva con decoración, comida y un ambiente especial durante un trayecto de aproximadamente 17 horas
M. S.
Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:18
La magia navideña también podrá vivirse a bordo de un tren de lujo este invierno, todo gracias al 'Espresso Mónaco', un tren que ofrecerá los días 5 y 12 de diciembre a sus pasajeros una experiencia inolvidable: un trayecto nocturno de 17 horas que pasará por los mercadillos navideños más mágicos de Europa.
Y es que el 'Espresso Mónaco' es una iniciativa de FS Treni Turistici Italiani, una empresa que promueve el turismo de experiencias y ofrece a sus viajeros una visión diferente de los viajes en tren. Es por ello que han lanzado este exclusivo trayecto en tren, que saldrá los días 5 y 12 de diciembre de Roma en dirección a Múnich.
@turistik.travel_kgg ✨🚆 Vive la magia de Europa sobre rieles con el nuevo Espresso Monaco: el tren nocturno que te lleva de Roma a Múnich mientras duermes 🌙💫 Despierta con vistas de los Alpes, disfruta una bebida caliente en su vagón restaurante y llega directo a los mercados navideños más encantadores de Alemania 🎄🇩🇪 Una forma diferente, cómoda y mágica de viajar esta Navidad ❤️ #EspressoMonaco #TrenNocturno #NavidadEnEuropa #ChristmasMarkets #ViajesPorEuropa ♬ Luxury and fun big band jazz(1324443) - Ponetto
Un viaje nocturno de aproximadamente 17 horas de trayecto en el que los pasajeros descubrirán en cada parada los mercadillos navideños más mágicos de ciudades italianas como Verona, Véneto y Bolzano, aunque también atravesarán paisajes alpinos y ciudades con encanto como Innsbruck y Kufstein en Austria.
Una visita en tren al mercadillo más antiguo del mundo
Cada parada permitirá contemplar pueblos cubiertos de nieve y montañas iluminadas. Además este tren temático ofrecerá toda una experiencia navideña a bordo, ya que estará decorado con motivos navideños, contará con música y villancicos de fondo, así como con un coche-bar, un restaurante y cabinas individuales o dobles con camas, ideales para familias o grupos pequeños.
El recorrido del tren culminará en Múnich en el 'Münchner Christkindlmarkt', el mercadillo navideño más antiguo y más famoso de Alemania, que se celebra en Marienplatz y que cuenta con más de cien casetas de madera y un ambiente totalmente navideño.
El 'Espresso Mónaco' partirá desde Roma los días 5 y 12 de diciembre a las 19.57 horas desde la estación Roma Termini y llegará a Múnich al día siguiente alrededor de las 13.00 horas. Su regreso está programado para los días 7 y 14 de diciembre, con salida desde Múnich a las 13.40 y llegada a Roma a las 6.33 horas.