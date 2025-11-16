Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno

Este tren temático ofrecerá toda una experiencia festiva con decoración, comida y un ambiente especial durante un trayecto de aproximadamente 17 horas

M. S.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:18

La magia navideña también podrá vivirse a bordo de un tren de lujo este invierno, todo gracias al 'Espresso Mónaco', un tren que ofrecerá los días 5 y 12 de diciembre a sus pasajeros una experiencia inolvidable: un trayecto nocturno de 17 horas que pasará por los mercadillos navideños más mágicos de Europa.

Y es que el 'Espresso Mónaco' es una iniciativa de FS Treni Turistici Italiani, una empresa que promueve el turismo de experiencias y ofrece a sus viajeros una visión diferente de los viajes en tren. Es por ello que han lanzado este exclusivo trayecto en tren, que saldrá los días 5 y 12 de diciembre de Roma en dirección a Múnich.

@turistik.travel_kgg ✨🚆 Vive la magia de Europa sobre rieles con el nuevo Espresso Monaco: el tren nocturno que te lleva de Roma a Múnich mientras duermes 🌙💫 Despierta con vistas de los Alpes, disfruta una bebida caliente en su vagón restaurante y llega directo a los mercados navideños más encantadores de Alemania 🎄🇩🇪 Una forma diferente, cómoda y mágica de viajar esta Navidad ❤️ #EspressoMonaco #TrenNocturno #NavidadEnEuropa #ChristmasMarkets #ViajesPorEuropa ♬ Luxury and fun big band jazz(1324443) - Ponetto

Un viaje nocturno de aproximadamente 17 horas de trayecto en el que los pasajeros descubrirán en cada parada los mercadillos navideños más mágicos de ciudades italianas como Verona, Véneto y Bolzano, aunque también atravesarán paisajes alpinos y ciudades con encanto como Innsbruck y Kufstein en Austria.

Una visita en tren al mercadillo más antiguo del mundo

Cada parada permitirá contemplar pueblos cubiertos de nieve y montañas iluminadas. Además este tren temático ofrecerá toda una experiencia navideña a bordo, ya que estará decorado con motivos navideños, contará con música y villancicos de fondo, así como con un coche-bar, un restaurante y cabinas individuales o dobles con camas, ideales para familias o grupos pequeños.

El recorrido del tren culminará en Múnich en el 'Münchner Christkindlmarkt', el mercadillo navideño más antiguo y más famoso de Alemania, que se celebra en Marienplatz y que cuenta con más de cien casetas de madera y un ambiente totalmente navideño.

El 'Espresso Mónaco' partirá desde Roma los días 5 y 12 de diciembre a las 19.57 horas desde la estación Roma Termini y llegará a Múnich al día siguiente alrededor de las 13.00 horas. Su regreso está programado para los días 7 y 14 de diciembre, con salida desde Múnich a las 13.40 y llegada a Roma a las 6.33 horas.

