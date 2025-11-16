El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno

M. S. Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

La magia navideña también podrá vivirse a bordo de un tren de lujo este invierno, todo gracias al 'Espresso Mónaco', un tren que ofrecerá los días 5 y 12 de diciembre a sus pasajeros una experiencia inolvidable: un trayecto nocturno de 17 horas que pasará por los mercadillos navideños más mágicos de Europa.

Y es que el 'Espresso Mónaco' es una iniciativa de FS Treni Turistici Italiani, una empresa que promueve el turismo de experiencias y ofrece a sus viajeros una visión diferente de los viajes en tren. Es por ello que han lanzado este exclusivo trayecto en tren, que saldrá los días 5 y 12 de diciembre de Roma en dirección a Múnich.

Un viaje nocturno de aproximadamente 17 horas de trayecto en el que los pasajeros descubrirán en cada parada los mercadillos navideños más mágicos de ciudades italianas como Verona, Véneto y Bolzano, aunque también atravesarán paisajes alpinos y ciudades con encanto como Innsbruck y Kufstein en Austria.

Una visita en tren al mercadillo más antiguo del mundo

Cada parada permitirá contemplar pueblos cubiertos de nieve y montañas iluminadas. Además este tren temático ofrecerá toda una experiencia navideña a bordo, ya que estará decorado con motivos navideños, contará con música y villancicos de fondo, así como con un coche-bar, un restaurante y cabinas individuales o dobles con camas, ideales para familias o grupos pequeños.

El recorrido del tren culminará en Múnich en el 'Münchner Christkindlmarkt', el mercadillo navideño más antiguo y más famoso de Alemania, que se celebra en Marienplatz y que cuenta con más de cien casetas de madera y un ambiente totalmente navideño.

El 'Espresso Mónaco' partirá desde Roma los días 5 y 12 de diciembre a las 19.57 horas desde la estación Roma Termini y llegará a Múnich al día siguiente alrededor de las 13.00 horas. Su regreso está programado para los días 7 y 14 de diciembre, con salida desde Múnich a las 13.40 y llegada a Roma a las 6.33 horas.