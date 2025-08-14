Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eskolara itzultzeko gastua, batez beste, %2 hazi da 2024arekin alderatuta

%30ek bigarren eskuko eskola-materiala erostea erabaki du

DV

Osteguna, 14 abuztua 2025, 13:55

Uda amaitzearekin batera, Espainiako familiek erronka bati egin beharko diote aurre, oporrek eragindako inpaktu ekonomikoa eta eskolara itzultzeko gastuak konbinatzen dituena. Testuinguru horretan, eta urtero bezala, idealo.es online prezioen konparatzaileak azterketa bat egin du, kontsumorako joera-aldaketa eta eskolara itzultzeko datu ekonomikoak aztertzeko.

Analisiak azaltzen du Espainian eskolara itzultzeko gastua %2 igo dela batez beste 2024arekin alderatuta, haur bakoitzeko 501,26 euroko batez besteko aurrekontuarekin. Datu horrek, aurreko urtearekin alderatuta aldaketa nabarmenik ez dakarren arren, gero eta zama zailagoa dakarkie Espainiako familiei; izan ere, ikasleko ikasmaterialaren batez besteko kostuak gora egiten jarraitzen du urtez urte, eta aurrezteko gaitasuna, berriz, gero eta txikiagoa da.

Eskolara itzultzeko oinarrizko kitak motxila (29,42 euro), txandala (26,07 euro), paper-denda (48,26 euro), kirol-oinetakoak (31,87 euro) eta testuliburuak barne hartzen ditu, batez beste 365,64 euroko kostuarekin, iaz baino %7 garestiago, eta eskolara itzultzearen inpaktu ekonomikoan eragin handiena duen faktorea da. Bestalde, material digitala garestitu egiten da. Liburu digitalek batez beste 192,5 euro balio dute, eta 2024an, berriz, 182 euro.

Hala, eskolara itzultzean aurrezteko lau aholku praktiko izan daitezke Prezioak online eta denda fisikoetan alderatzea, aurreko urteko materiala berrerabiltzea, bigarren eskuko produktuak erostea edota planifikatzea, prezio-alertak aktibatzea eta aldez aurretik erostea

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  5. 5 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  6. 6

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  7. 7 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  8. 8 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano
  9. 9

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  10. 10 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eskolara itzultzeko gastua, batez beste, %2 hazi da 2024arekin alderatuta

Eskolara itzultzeko gastua, batez beste, %2 hazi da 2024arekin alderatuta