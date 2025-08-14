Eskolara itzultzeko gastua, batez beste, %2 hazi da 2024arekin alderatuta
%30ek bigarren eskuko eskola-materiala erostea erabaki du
DV
Osteguna, 14 abuztua 2025, 13:55
Uda amaitzearekin batera, Espainiako familiek erronka bati egin beharko diote aurre, oporrek eragindako inpaktu ekonomikoa eta eskolara itzultzeko gastuak konbinatzen dituena. Testuinguru horretan, eta urtero bezala, idealo.es online prezioen konparatzaileak azterketa bat egin du, kontsumorako joera-aldaketa eta eskolara itzultzeko datu ekonomikoak aztertzeko.
Analisiak azaltzen du Espainian eskolara itzultzeko gastua %2 igo dela batez beste 2024arekin alderatuta, haur bakoitzeko 501,26 euroko batez besteko aurrekontuarekin. Datu horrek, aurreko urtearekin alderatuta aldaketa nabarmenik ez dakarren arren, gero eta zama zailagoa dakarkie Espainiako familiei; izan ere, ikasleko ikasmaterialaren batez besteko kostuak gora egiten jarraitzen du urtez urte, eta aurrezteko gaitasuna, berriz, gero eta txikiagoa da.
Eskolara itzultzeko oinarrizko kitak motxila (29,42 euro), txandala (26,07 euro), paper-denda (48,26 euro), kirol-oinetakoak (31,87 euro) eta testuliburuak barne hartzen ditu, batez beste 365,64 euroko kostuarekin, iaz baino %7 garestiago, eta eskolara itzultzearen inpaktu ekonomikoan eragin handiena duen faktorea da. Bestalde, material digitala garestitu egiten da. Liburu digitalek batez beste 192,5 euro balio dute, eta 2024an, berriz, 182 euro.
Hala, eskolara itzultzean aurrezteko lau aholku praktiko izan daitezke Prezioak online eta denda fisikoetan alderatzea, aurreko urteko materiala berrerabiltzea, bigarren eskuko produktuak erostea edota planifikatzea, prezio-alertak aktibatzea eta aldez aurretik erostea
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.