Eskolara itzultzearen kostua Euskadin: igo ala jaitsi?
Euskal familiek Espainiako batez bestekoa baino %16 gehiago gastatuko dute eskolara itzultzean
Yasmina Hernández
Igandea, 31 abuztua 2025, 12:08
Euskal herritarrek, batez bestekoaren 497 euro gastatuko dituzte 'eskolarako hurrengo itzulian', hau da, Espainiako batez bestekoaren %16 baino gehiago. Gainera, ikasturte berrirako erosketak egiteko asmoa duten euskadiko herritarren %39k aurrekontua murriztuko dute aurten, eta horietatik %27k liburuak mailegatzeko programak hartuko dituzte, Cetelem Behatokiak egindako 'Vuelta al cole' zOOm-ren edizio berriaren emaitzen arabera.
Eskolarako materiala (%79), liburuak (%64) eta arropa (%54) dira Euskadin gehien erosiko dituzten produktuak.
