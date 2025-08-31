Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eskolara itzultzearen kostua Euskadin: igo ala jaitsi?

Eskolara itzultzearen kostua Euskadin: igo ala jaitsi?

Euskal familiek Espainiako batez bestekoa baino %16 gehiago gastatuko dute eskolara itzultzean

Yasmina Hernández

Igandea, 31 abuztua 2025, 12:08

Euskal herritarrek, batez bestekoaren 497 euro gastatuko dituzte 'eskolarako hurrengo itzulian', hau da, Espainiako batez bestekoaren %16 baino gehiago. Gainera, ikasturte berrirako erosketak egiteko asmoa duten euskadiko herritarren %39k aurrekontua murriztuko dute aurten, eta horietatik %27k liburuak mailegatzeko programak hartuko dituzte, Cetelem Behatokiak egindako 'Vuelta al cole' zOOm-ren edizio berriaren emaitzen arabera.

Eskolarako materiala (%79), liburuak (%64) eta arropa (%54) dira Euskadin gehien erosiko dituzten produktuak.

