Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Ertzaintza protege en Euskadi a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista

La Policía autonómica cuenta ya con una unidad especializada en violencia contra la mujer

A. M.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:07

Comenta

Uno de los principales ejes de actuación de la Ertzaintza es el dirigido a la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista. ... De hecho, la Policía autonómica cuenta «desde hace semanas» con una unidad especializada en violencia contra la mujer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  3. 3

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  4. 4 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  5. 5 La donostiarra Maite Arraiza se pone la txapela y Thomas Holliday se impone en categoría masculina
  6. 6 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  7. 7

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  8. 8

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  9. 9

    La Real remonta y por fin despega
  10. 10 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza protege en Euskadi a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista

La Ertzaintza protege en Euskadi a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista