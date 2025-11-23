La Ertzaintza protege en Euskadi a 6.223 mujeres víctimas de violencia machista

Uno de los principales ejes de actuación de la Ertzaintza es el dirigido a la protección integral de las mujeres víctimas de la violencia machista. ... De hecho, la Policía autonómica cuenta «desde hace semanas» con una unidad especializada en violencia contra la mujer.

Según ha informado este domingo el departamento de Seguridad, en estos momentos, 6.223 mujeres reciben en Euskadi algún tipo de protección de la Ertzaintza tras una denuncia o conocimiento policial, 105 de las cuales se encuentran en la situación de riesgo más elevada. De ellas, 4.094 lo son por orden judicial, mientras que el resto recibe esa protección atendiendo a los protocolos policiales que analizan el riesgo de cada víctima. Los casos más graves se realizan con un servicio de escolta permanente o puntual a las mujeres con mayor riesgo: 37 mujeres en estos momentos, 17 en Bizkaia, 12 en Gipuzkoa y 8 en Álava. Mientras que el servicio de contravigilancia asiste a 246 mujeres: 115 en Bizkaia, 87 en Gipuzkoa y 44 en Álava.

Por otro lado, según los datos ofrecidos desde Seguridad, 187 mujeres disponen de una aplicación tecnológica (70 en Bizkaia, 51 en Gipuzkoa y 66 en Álava); y 166 hombres llevan pulsera de localización por orden judicial controlada por la Ertzaintza: 53 en Bizkaia, 74 en Gipuzkoa y 39 en Álava.

Crecen los delitos

Además, la Ertzaintza ha registrado entre enero y octubre de este año 5.975 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer ejercida por parte de la pareja o expareja, por un familiar en el seno del hogar o contra su libertad sexual, un 0,66% más que el año pasado. Igualmente, la Ertzaintza contabiliza 4.810 mujeres víctimas de estos delitos, lo que supone un ligero crecimiento del 0,86% respecto al mismo periodo de 2024.

En relación a los orígenes de estas mujeres víctimas, la mayoría, 2.791, son de nacionalidad española, frente a las 2.018 de origen extranjero. De estas últimas, 1.434 son de procedencia latinoamericana.

Desde Seguridad también han desglosado las cifras por tipología delictiva. Así, señalan que el mayor número de denuncias de la Ertzaintza en ese mismo periodo (de enero a octubre de 2025) sigue siendo el de la violencia de género, es decir, los casos de violencia ejercida por la pareja o expareja. En totoal: 4.303, lo que supone un leve aumento del 0,65 % con respecto al año anterior. De ellas, la mayoría son malos tratos habituales físicos, injurias, vejaciones y lesiones, seguido de los delitos contra la libertad como amenazas, coacciones, o acoso.

La violencia doméstica es el segundo principal entorno en el que se dan las agresiones a las mujeres, es decir, cuando se producen en el entorno del hogar -conocido como violencia intrafamiliar- pero excluyendo la pareja o expareja. En este caso, se han dado 1.023 casos en lo que va de año, lo que supone un descenso del 1,54 % respecto a los 1.039 casos del año anterior.

Finalmente, se registra un crecimiento en la comparativa de los periodos 2025 y 2024 en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual: se han dado 649 casos frente a los 622 del año anterior, un 4,34 % más. La mayoría han sido agresiones sexuales (408) pero suponen una bajada del 3,55%. Es significativo que las agresiones sexuales más graves también han registrado un descenso: frente a las 133 del año 2024, este año 2025 se han producido 126, un 3,55 % menos.

Desde Seguridad también destacan que han sido cuatro las mujeres que han sido asesinadas desde enero, incluida una menor de 13 años.

Entre ellas está el homicidio doloso con autoría de la pareja o expareja, es decir, violencia de género, que sucedió el pasado 15 de octubre en Zarautz, cuando una mujer de 53 años fue asesinada por su compañero sentimental, de 47. Ambos de nacionalidad española.

Respecto, a los casos de homicidios consumados dentro del hogar (violencia intrafamiliar), se han registrado tres: el 3 de enero, cuando un hombre de 63 años y de nacionalidad española, asesinó a golpes a su madre, de 84 años, en el domicilio de Barakaldo en el que convivían. El 5 de febrero, cuando una mujer de 74 años y nacionalidad española falleció en el Hospital Donostia debido a la gravedad de las lesiones que le produjo su hijo, de 47 años y también de nacionalidad española, tras haberla apuñalado en Irun. Y el 30 de mayo, en Bilbao, cuando un hombre de 43 años, de procedencia latinoamericana, asesinó acuchillándola a su hija de 13 años, de nacionalidad española, e intentó matar a su pareja y madre de la menor, de 43 años y origen europeo, antes de suicidarse.

Unidad de Violencia sobre la Mujer

Según señalan desde Seguridad, se ha puesto en marcha «hace algunas semanas» la Unidad de Violencia sobre la Mujer e Igualdad de la Ertzaintza. Un servicio que ofrece a la víctima en los casos más graves, para alcanzar mayor protección y facilitar los trámites judiciales, el acompañamiento de agentes al juzgado para los primeros trámites judiciales.

Esta nueva unidad cuenta, de momento, con una comisaría, responsable de la unidad, y con cuatro agentes, todas ellas mujeres, que se encargan de la coordinación para mejorar la gestión y atención de los casos de violencia machista.

Se suma así al trabajo que se realiza en todas las ertzain-etxeas, donde hay equipos que se dedican, única y exclusivamente, a atender a las mujeres víctimas de estas violencias, además de los agentes de protección ciudadana que dedican una parte de su jornada laboral diaria a actuaciones y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres de su demarcación.