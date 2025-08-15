La Ertzaintza custodia en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape

Agentes de la Ertzaintza custodian en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital de Txagorritxu, en Vitoria, a un paciente con tuberculosis activa para evitar ... que se escape, según ha podido saber este periódico. Las fuentes consultadas por este diario revelan que el hombre ya se había fugado del centro hospitalario. Y la dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha emitido una resolución acordando «medidas especiales» para esta persona para evitar la propagación de la enfermedad contagiosa.

La clave reside en el aislamiento forzoso del paciente con vigilancia policial. Esta resolución, según los mismos medios, ha sido notificada a los juzgados de Vitoria. Los agentes se turnan en la planta de enfermedades infecciosas, equipados con elementos de protección individual, para evitar que este hombre salga de la habitación y vuelva a escaparse.

El sindicato Sipe denuncia que es una persona sin antecedentes y que la vigilancia debería corresponder al hospital

La orden ha causado un importante malestar entre ertzainas de la comisaría de Vitoria. Entre otras razones, subrayan que se trata de una persona sobre la que no pesan investigaciones ni condenas por delitos. Es decir, sobre el papel es un paciente como cualquier otro. Pero lo que realmente molesta –según denuncia el sindicato Sipe– es que consideran que se pone en riesgo su salud para asegurar el cumplimiento de una orden que, a su juicio, debería ser desarrollada con los propios recursos del hospital. «Lo último que les preocupa es la salud de los ertzainas», insisten desde Sipe.

Aislamiento forzoso

El aislamiento forzoso es una medida extrema que se aplica en contadas ocasiones. Durante la pandemia se activó en numerosas ocasiones para tratar de evitar que los contagiados que rompían el confinamiento propagasen el virus. En esta ocasión, la clave ha sido que el paciente se encuentra en una fase en la que puede propagar el patógeno con mucha facilidad. Y, sobre todo, el hecho de que esta persona ya se haya fugado del hospital estando contagiado.

El Departamento vasco de Seguridad no quiso realizar comentarios al tratarse de un asunto que concierne al de Salud. Y este tampoco da explicaciones porque «no puede dar información sobre pacientes».