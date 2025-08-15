Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Ertzaintza custodia en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape

El paciente ya se había fugado del hospital y el Gobierno Vasco ha acordado «medidas especiales» para evitar que propague la enfermedad

David S. Olabarri

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Agentes de la Ertzaintza custodian en la unidad de enfermedades infecciosas del hospital de Txagorritxu, en Vitoria, a un paciente con tuberculosis activa para evitar ... que se escape, según ha podido saber este periódico. Las fuentes consultadas por este diario revelan que el hombre ya se había fugado del centro hospitalario. Y la dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha emitido una resolución acordando «medidas especiales» para esta persona para evitar la propagación de la enfermedad contagiosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  4. 4

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  5. 5 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería vasca
  6. 6

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  7. 7 Viaja a San Sebastián solo para probar este pintxo de tortilla de patata: «Es la mejor del mundo»
  8. 8 La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital
  9. 9 La queja de una vecina de San Sebastián por los turistas cada verano: «No cabe ni una mosca, vamos como sardinas en lata»
  10. 10

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza custodia en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape

La Ertzaintza custodia en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape