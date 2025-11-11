La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas Los ciberdelincuentes utilizan los falsos perfiles para robar datos personales y bancarios de los usuarios mediante ofertas fraudulentas de inversión y criptomonedas

Nueva estafa a través de las redes sociales. La Ertzaintza ha detectado en Euskadi un nuevo tipo de fraude que se está difundiendo en Instagram y que consiste en la utilización de perfiles falsos de figuras públicas (políticos, actores, actrices...) para ofertar oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas. El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener los datos personales y bancarios de los usuarios.

Según ha explicado el Departamento vasco de Seguridad, los estafadores crean cuentas casi idénticas a las originales, modificando apenas un carácter del nombre de usuario -una coma, un guion o una letra- para hacerlas pasar por auténticas. Además, utilizan fotografías reales y copian la biografía del perfil original para dar más credibilidad al falso perfil.

Una vez creada la cuenta falsa, los ciberdelincuentes comienzan a seguir de forma masiva a los seguidores del perfil verdadero y les envían mensajes privados ofreciendo falsas inversiones en criptomonedas o productos financieros, aprovechando la notoriedad y la confianza que genera la figura pública suplantada

Para evitar ser víctima de esta u otras estafas similares, desde la Ertzaintza recomiendan comprobar siempre el nombre completo del perfil de Instagram para asegurarse de que es el original y desconfiar de cualquier oferta de inversión recibida por mensaje privado. Las figuras públicas, recuerdan, nunca ofrecen ni gestionan inversiones personales a través de redes sociales.

Si se recibe un mensaje de este tipo, la recomendación es no responder, no pinchar en enlaces ni descargar archivos, ya que pueden dirigir a páginas fraudulentas o contener software malicioso que se apropia de datos personales o financieros. Tampoco debe facilitarse ningún dato personal, bancario o código de verificación. En caso de haber compartido datos financieros, se recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear tarjetas o transacciones.

Por el momento, la Ertzaintza no ha recibido denuncias relacionadas con este tipo de ciberdelito, aunque desde la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad se insta a quienes puedan haber sido víctimas a acudir a la Ertzain-etxea más cercana para presentar denuncia.

