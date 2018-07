«¿El error de la OPE está en la corrección? ¿En serio?», denuncia una de las anestesistas que ve irregularidades Marta Macho asegura que no le convence «para nada» la negación de filtraciones de exámenes EFE Jueves, 12 julio 2018, 14:26

La anestesista Marta Macho, una de los médicos que ha denunciado públicamente irregularidades en la OPE de Osakidetza, ha asegurado hoy que no le convence «para nada» la negación de filtraciones de exámenes y se ha preguntado: «¿El error está en la corrección? ¿En serio?».

Ayer la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, anunció que se repetirán varios exámenes de esta OPE al haberse detectado defectos en el modelo de examen y errores en la corrección en tres de las cuatro categorías que habían sido suspendidas temporalmente a raíz de una investigación por presuntas irregularidades.

Múgica, que negó filtraciones de exámenes como han denunciado varios sindicatos y partidos, explicó que no se repetirán los exámenes de Cirugía Plástica, pero sí volverá a hacerse el segundo ejercicio de la prueba de Cardiología, los dos de Anestesia, y los dos de Angiología y de Cirugía Vascular, con lo que «entre 300 y 350 personas» tendrán que examinarse de nuevo.

Entre ellas estará Marta Macho, que junto con otros dos compañeros anestesistas del Hospital del Alto Deba (Gipuzkoa) denunciaron la supuesta filtración de exámenes, un asunto que ya investiga la Fiscalía después de que LAB y ESK le hayan informado de posibles irregularidades en las pruebas de 19 especialidades médicas.

«No puede ser que estemos hablando de una OPE posiblemente fraudulenta y que no aparezca ningún culpable. ¿El error está en la corrección? ¿En serio?», se pregunta Macho, que a renglón seguido asegura a Efe que se ha demostrado que hay «indicios de filtraciones».

De hecho, «la filtración (de exámenes) es un secreto a voces en los hospitales» y es «algo que te cuentan desde que empiezas la residencia». «Mucha gente no denuncia porque es algo que está interiorizado», dice.

Asegura que no está en contra de que la experiencia «pese» en los procesos de selección, pero reclama que vaya acompañado de «una normativa, un marco legal», porque de lo contrario surgen «dos problemas: no se da ejemplo y aparece el derecho de veto a otros profesionales».

Lo que ella y sus compañeros denunciantes reclaman es un sistema con garantías que no dé lugar a sospechas ni discriminaciones porque ahora «todo el sistema está en entredicho; no puede seguir todo igual».

En este sentido, considera que la decisión de Osakidetza de repetir exámenes en tres categorías es «algo adecuado», aunque la cuestión ahora es «cómo se van a repetir, cómo serán los exámenes y si los tribunales serán los mismos». «Si no dan garantías de que esto no se vuelve a repetir, no será fiable», recalca.

De cara a los nuevos exámenes anima a Osakidetza a tomar como referencia las pruebas de Médico de Familia porque en esta categoría la OPE «funciona» y sus resultados son «normales» a diferencia de otras especialidades -como la suya- donde los resultados han sido «bimodales: hay mucha gente que suspende y unos poquitos que sacan notas excelentes».

Macho volverá a presentarse a las nuevas pruebas de Anestesia aunque tiene «dudas» de que esas sean justas porque «hasta ahora Osakidetza ha negado la evidencia».

«Espero que las cosas cambien», agrega esta anestesista que lleva 3 años trabajando en el Alto Deba, tras pasar el periodo como residente y adjunta en el Hospital de Cruces y trabajar después 7 años en un hospital privado.