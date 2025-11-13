Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrenamiento de la selección de Palestina.

El error con las banderas de la selección de Palestina al anunciar sus partidos contra la Euskal Selekzioa y Cataluña

El cartel ha sido corregido unos minutos después de las cuentas de las redes sociales de la selección tras la polémica

M. S.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

La selección de fútbol de Palestina aterrizó en Euskadi este lunes y ya se prepara en Bilbao para jugar contra la Euskal Selekzioa este sábado en San Mamés. Además este combinado también disputará un encuentro el próximo martes contra la selección de Cataluña en el estadio olímpico Lluís Companys, por lo que no es de extrañar que hayan querido promocionar mediante un cartel en sus redes sociales la hora y los lugares de dichos encuentros. Aunque lo hayan hecho con un error con las banderas.

Y es que esta mañana ha aparecido un cartel en las redes sociales de la selección palestina que no ha pasado desapercibido para los usuarios. En dicho cartel se leían las fechas y los horarios de los partidos, pero con un pequeño detalle: Palestina incluyó la bandera de España junto a los nombres de la selección vasca y el conjunto catalán.

Tras darse cuenta del fallo, el cartel ha sido eliminado y corregido unos minutos después en las cuentas de redes de la selección tras la polémica y el revuelo ocasionado. En el nuevo cartel puede leerse que el encuentro será el sábado a partir de las 20.30 horas contra la Euskal Selekzioa y que el martes será a las 18.30 horas contra Cataluña, con las banderas correspondientes de cada territorio.

La recaudación total de ambos partidos, según los organizadores, será destinada a organizaciones que trabajan por los derechos humanos en la Franja de Gaza y se espera una gran asistencia de ambas aficiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  2. 2 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  3. 3 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El error con las banderas de la selección de Palestina al anunciar sus partidos contra la Euskal Selekzioa y Cataluña

El error con las banderas de la selección de Palestina al anunciar sus partidos contra la Euskal Selekzioa y Cataluña