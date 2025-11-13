El error con las banderas de la selección de Palestina al anunciar sus partidos contra la Euskal Selekzioa y Cataluña El cartel ha sido corregido unos minutos después de las cuentas de las redes sociales de la selección tras la polémica

M. S. Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:07 | Actualizado 13:18h.

La selección de fútbol de Palestina aterrizó en Euskadi este lunes y ya se prepara en Bilbao para jugar contra la Euskal Selekzioa este sábado en San Mamés. Además este combinado también disputará un encuentro el próximo martes contra la selección de Cataluña en el estadio olímpico Lluís Companys, por lo que no es de extrañar que hayan querido promocionar mediante un cartel en sus redes sociales la hora y los lugares de dichos encuentros. Aunque lo hayan hecho con un error con las banderas.

Y es que esta mañana ha aparecido un cartel en las redes sociales de la selección palestina que no ha pasado desapercibido para los usuarios. En dicho cartel se leían las fechas y los horarios de los partidos, pero con un pequeño detalle: Palestina incluyó la bandera de España junto a los nombres de la selección vasca y el conjunto catalán.

Tras darse cuenta del fallo, el cartel ha sido eliminado y corregido unos minutos después en las cuentas de redes de la selección tras la polémica y el revuelo ocasionado. En el nuevo cartel puede leerse que el encuentro será el sábado a partir de las 20.30 horas contra la Euskal Selekzioa y que el martes será a las 18.30 horas contra Cataluña, con las banderas correspondientes de cada territorio.

الفدائي يلاقي فريقي الباسك وكتالونيا في مباراتين وديتين..

Partidos amistosos

Seleccion Vasca x Palestina

15 de noviembre de 2025

21:30 hora de Jerusalén

20:30 hora de Madrid

Estadio San Mamés



Seleccion Catalana x Palestina

18 de noviembre de 2025

19:30 hora de Jerusalén

18:30… pic.twitter.com/9IUjg5E1U0 — Palestine Football Association (@Palestine_fa) November 13, 2025

La recaudación total de ambos partidos, según los organizadores, será destinada a organizaciones que trabajan por los derechos humanos en la Franja de Gaza y se espera una gran asistencia de ambas aficiones.