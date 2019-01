¿Cómo mantener tus habilidades mentales en forma?

Unos sencillos ejercicios de agudeza visual, lenguaje, capacidad de cálculo o memoria pueden ser suficientes para mejorar tu capacidad DV Martes, 29 enero 2019, 16:45

Mantener tu mente en forma es uno de los principales retos del día a día. Sin recurrir a complicados métodos, podemos entrenar nuestra mente mediante sencillos ejercicios que ayudan a rejuvenecer tu mente. Los juegos de cálculo, de lenguaje, los retos visuales y de memoria se han visto enormemente beneficiosos para volver a poner tus capacidades mentales a tope.

Si has notado, o todavía no, que tus habilidades mentales han disminuido, no esperes. Es momento de ponerle solución, de una manera sencilla y amena. Entrena tu mente para volver a despertar tu curiosidad y estimular las neuronas dormidas. Rétate mediante paradojas e ilusiones ópticas, mejora tu capacidad de cálculo con los problemas matemáticos y combínalo con retos de memoria y lenguaje.

Pon a punto tus habilidades mentales mediante sencillos ejercicios con «Entrena tu mente». Este método ideado por el profesor Miquel Capó ha dado ya resultados más que positivos en jóvenes y mayores. El profesor del Instituto M. Àngels Cardona de Ciutadella de Menorca afirma que su método «surgió en talleres con mis alumnos. Actúan como retos y ayudan a razonar». Es un método ideal, porque te permitirá ponerte a prueba en grupo o de manera individual, consiguiendo progresos desde el primer momento.

La práctica colección de libros «Entrena tu mente» te permitirá poner a prueba tus habilidades, llevarlas más allá y mantenerte en forma. Todo esto gracias a sus ocho libros, cada uno de ellos centrado en una temática: razonamiento lógico, concentración, memoria, agilidad mental, inteligencia, coordinación visual, lenguaje y gimnasia mental.

Porque ya sabes, no basta con ir al gimnasio, también debes ejercitar tu mente: mens sana in corpore sano.