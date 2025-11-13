Entrega una cartera con 800 euros a la Policía Nacional y le dan el dinero dos años después porque nadie lo reclama La mujer entregó la cartera con el dinero en noviembre de 2023 tras encontrársela en un vagón de tren

J.M. Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:07

La Policía Nacional ha dado a conocer esta semana el cierre de una historia protagonizada por Carmen del Milagro, una vecina de Pamplona que en 2023 devolvió una cartera con algo más de ochocientos euros en su interior y que dos años más tarde se ha quedado con el dinero después de que nadie haya reclamado las pertenencias durante este tiempo ni se haya podido contactar con su propietario.

Los hechos se remontan a noviembre de 2023 cuando Carmen encontró en un vagón de tren una cartera con documentación de un ciudadano turco, tarjetas médicas y bancarias y 817,96 euros en efectivo y acudió a las dependencias de la Policía Nacional en la calle General Chincilla de Pamplona para su entrega.

Tras agotarse las gestiones para la localización del individuo, el dinero se mantuvo bajo custodia, donde permaneció dos años, tiempo tras el cual una vez transcurrido y si nadie lo reclama, la persona que lo entregó puede hacerse acreedora del mismo.

Así, este pasado miércoles, Carmen acudió a dependencias policiales donde se le hizo entrega del dinero en efectivo para cerrar el círculo de esta historia después de su honrado gesto hace más de dos años.